Escapan 10 "peligrosos" presos de una cárcel en Nueva Orleans, sospechan de complicidad interna

Video Al menos 10 prisioneros "armados y peligrosos" se fugan de una cárcel de Nueva Orleans

Ocho reclusos se encuentran fugitivos tras haber escapado de una cárcel de Nueva Orleans este viernes, en una evasión que se sospecha tuvo complicidad desde el interior de la prisión, informaron las autoridades de esa ciudad del estado de Louisiana.

En la evasión, en el Centro de Justicia de Orleans, se fugaron diez convictos, pero dos fueron recapturados durante la jornada, según las autoridades.

El primero fue detenido tras una breve persecución en el famoso Barrio Francés del centro histórico de Nueva Orleans. Del segundo no se han divulgado detalles oficiales.

Uno de los prófugos, Derrick Groves, fue sentenciado de dos cargos de homicidio en segundo grados y dos cargos de intento de homicidio en segundo grado en 2024, por su participación en los disparos recibidos por dos hombres durante una fiesta del Día de Mardi Gras en 2018.

La sheriff de Nueva Orleans, Susan Hutson, dijo a la prensa que "es casi imposible salir de esta prisión sin ayuda desde el exterior (...) Tenemos indicios de que estos reclusos recibieron asistencia de personas de dentro de nuestro departamento".

Aseguró que el departamento de policía está trabajando activamente con fuerzas de la ley y agencias locales, estatales y federales en la búsqueda de los fugitivos, que tienen edades entre los 19 y los 42 años.

Celdas defectuosas

"Iniciamos una investigación para determinar cómo ocurrió esta fuga, incluyendo la revisión de los protocolos de la cárcel, la actuación del personal de la prisión, y las medidas físicas de seguridad", dijo Hutson.

Detalló que los reclusos pudieron salir de sus celdas aprovechándose de cerraduras defectuosas.

Las imágenes de vigilancia, compartidas con los medios de comunicación, mostraban a los fugados saliendo a toda velocidad del centro, algunos vestidos de naranja y otros de blanco. Escalaron una valla, utilizando mantas para evitar ser cortados por el alambre de espino, y luego se pudo ver a algunos corriendo a través de la interestatal cercana.

Una fotografía obtenida por la agencia AP de agentes policiales muestra la abertura detrás de un inodoro en una celda por la que escaparon los hombres. Encima del agujero hay mensajes garabateados que incluyen una frase burlona que dice "demasiado fácil", con una flecha apuntando al hueco.

La oficina del Sheriff de Nueva Orleans explicó que no había ningún oficial presente en los bloques de celdas donde estaban los fugitivos. Solo se encontraba presente un técnico civil, que debía observar las celdas, pero que se había retirado para comer.

"Este incidente ha resaltado de nuevo la necesidad crítica de mejoras y reparaciones en nuestras instalaciones, particularmente para asegurarse de que puertas y cerrojos funcionan por completo", afirmó la sheriff de Nueva Orleans.

Sin embargo, Hutson aseveró que "cualquier falla u olvido que haya contribuido a este incidente será atendido velozmente, y con las responsabilidades pertinentes".

Tres empleados han sido suspendidos a la espera del resultado de la investigación. No quedó claro de inmediato si alguno de los empleados era sospechoso de haber colaborado en la fuga. Los funcionarios tampoco dijeron si la persona que salió a buscar comida estaba entre los tres suspendidos.

En el Centro de Justicia de Orleans hay unos 1,400 reclusos.

Fuga inaceptable

La Fiscal General de Louisiana, Liz Murrill, calificó la fuga como "más allá de lo inaceptable".

Bianka Brown, directora financiera de la Oficina del Sheriff de Orleans Parish, dijo que no pueden costear un contrato de mantenimiento y servicio para solucionar problemas como puertas rotas, sustitución de cerraduras y otras infraestructuras deterioradas en la prisión.

La cárcel alberga a numerosas personas de "alta seguridad" condenadas por delitos violentos que requerían un "entorno de alojamiento restrictivo que no existe" en la instalación, dijo Jay Mallett, jefe de correccionales de la oficina del sheriff de Orleans Parish. La oficina del sheriff estaba en proceso de trasladar a decenas de personas a lugares más seguros.

Los oficiales están enfocados en identificar y ofrecer protección para las personas que hayan podido testificar en los casos contra los condenados en fuga, o que puedan estar en peligro. En este sentido, una familia fue "removida" de su casa, dijo la superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

"Si alguien está ayudando o albergando a estos prófugos, serán acusados", agregó.

En marzo pasado Scott Evan Shepple, un hombre de 36 años, acusado de varios delitos, incluyendo agresión sexual, resistirse a un arresto y agresión a un oficial, escapó cuando era trasladado a un hospital psiquiátrico en el condado Grimes, en el sureste de Texas. Hace pocas semanas fue sentenciado a 35 años de prisión.

En diciembre de 2023, Robert Yancy Jr., de 39 años entonces, fue capturado a las pocas horas de baher escapado de la Unidad Clemens de Brazoria, una cárcel al sur de Houston, en Texas. Recibió ayuda de su madre para fugarse de su condena de cadena perpetua sin libertad condicional por abuso sexual continuado a un menor.

