Ataque en Nueva Orleans: quiénes son las víctimas del atropellamiento masivo en Año Nuevo

Video Una madre hispana, entre las víctimas mortales del atropellamiento masivo en Nueva Orleans

Una joven de 18 años que soñaba con ser enfermera, una madre soltera, un padre de dos hijos y exestrella del fútbol de Princeton son algunas de las al menos 14 víctimas fatales del atropellamiento múltiple en la celebración del Año Nuevo en Nueva Orleans.

Hasta este jueves las autoridades no han publicado los nombres de las personas que murieron en el ataque con una camioneta el día de Año Nuevo en Bourbon Street, pero sus familiares y amigos han comenzado a compartir sus historias.

El forense de Nueva Orleans, Dwight McKenna, dijo en un comunicado el miércoles por la noche que darán a conocer los nombres de los muertos una vez que se completen las autopsias y hayan hablado con los familiares más cercanos. Unas 35 personas resultaron heridas.

Las autoridades identificaron a Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años y nacionalidad estadounidense, como el autor del ataque que ocurrió sobre las 03:15 hora local.

Jabbar, quien murió tiroteado por la policía, una camioneta Ford F-150 alquilada para el atropello masivo en la céntrica calle Bourbon Street, el corazón turístico de la ciudad y cerrada al tráfico durante las celebraciones de Año Nuevo.

En el vehículo las autoridades localizaron una bandera del Estado Islámico (EI), armas y un posible artefacto explosivo improvisado.

Estas son algunas de las víctimas mortales del ataque en Bourbon Street.

Nikyra Dedeaux

Zion Parsons de Gulfport, Mississippi, había estado celebrando la Nochevieja en su primera noche en Bourbon Street cuando apareció un vehículo y atropelló a su amiga, Nikyra Dedeaux, de 18 años, que según él era una joven que soñaba con convertirse en enfermera.

“Un camión golpeó la esquina y pasó a toda velocidad, lanzando a la gente por los aires como en una escena de película”, dijo Parsons, de 18 años, a The Associated Press. “La golpeó y la arrojó como a 30 pies de distancia, y tuve suerte de estar vivo”.

Mientras la multitud se dispersaba en el caos, él salió corriendo mientras escuchaba disparos y sonidos explosivos.

“Cuerpos, cuerpos por toda la calle, todos gritando y vociferando”, relató Parsons. “La gente lloraba en el piso, había materia cerebral por todas partes. Fue una locura, lo más parecido a una zona de guerra que he visto en mi vida”.

Dedeaux era una hija responsable, la de menor estatura, pero la que más ayudaba a la hora de cuidar de todos, dijo Parsons. La joven tenía un trabajo en un hospital y estaba lista para comenzar la universidad y comenzar a trabajar para alcanzar su objetivo de convertirse en enfermera registrada.

"Ella tenía su mentalidad: no tenía todo resuelto, pero tenía el plan establecido", dijo Parsons.

Reggie Hunter

Reggie Hunter, de 37 años, era padre de dos hijos y vivía en Baton Rouge.

Hunter acababa de salir del trabajo y se dirigía a celebrar el Año Nuevo con un primo cuando ocurrió el ataque, dijo su prima hermana Shirell Jackson a Nola.com.

Hunter murió y su primo resultó herido, dijo Jackson.

Video "Se oyó un fuerte impacto": testigos cuentan detalles del atropellamiento masivo en Nueva Orleans

Tiger Bech

Un exjugador de fútbol americano de la escuela secundaria y la universidad de Louisiana, Tiger Bech fue otro de los que murieron víctima del atentado del Barrio Francés de Nueva Orleans, según un funcionario de educación.

De 27 años, Bech murió el miércoles por la mañana en un hospital de Nueva Orleans, según los medios de comunicación locales que citaron a Kim Broussard, director deportivo de la escuela secundaria católica St. Thomas More en Lafayette.

Bech jugó fútbol americano en la Universidad de Princeton antes de graduarse en 2021. Más recientemente, trabajó como operador de inversiones en una firma de corretaje de Nueva York.

El entrenador de fútbol americano de Princeton, Bob Surace, dijo el miércoles que había estado enviando mensajes de texto con el padre de Bech, compartiendo recuerdos del jugador, que fue regresador de patadas y receptor de la escuela de 2017 a 2019. Obtuvo honores All-Ivy League como regresador.

"Podría ser el primer Tiger en jugar para nosotros, y ese apodo lo describe como un competidor", le dijo Surace a ESPN. El apodo de la escuela es Tigers. “Era alguien que, de alguna manera, en los momentos clave, simplemente sobresalía y estaba lleno de energía, lleno de vida”.

Bech trabajó en Seaport Global, donde la portavoz de la compañía, Lisa Lieberman, no pudo confirmar su muerte. Pero le dijo a The Associated Press que “era muy bien considerado por todos los que lo conocían”.



El hermano menor de Bech, Jack, juega en la Universidad Cristiana de Texas.

En respuesta a un informe de KLFY-TV publicado en X sobre la muerte de Tiger Bech, una cuenta de Jack Bech en el sitio de redes sociales decía: “¡Siempre te amaré, hermano! Me inspiraste todos los días, ahora puedes estar conmigo en cada momento. Tengo esta camiseta familiar, no te preocupes. Esto es para nosotros”.

Nicole Pérez

Nicole Pérez era madre soltera de un niño de 4 años que trabajaba duro para mejorar la vida de su familia cuando murió en el ataque con un camión en Nueva Orleans, según su empleador.

Pérez, que tenía unos 20 años, fue recientemente ascendida a gerente en Kimmy’s Deli en Metarie, Louisiana y “estaba realmente emocionada por ello”, dijo la dueña del local, Kimberly Usher, en una entrevista telefónica con AP. Usher confirmó la muerte de Pérez a través de su hermana, que también trabaja para ella.

Usher dijo que Pérez caminaba por la mañana hasta el local, que abría a la hora del desayuno, y hacía muchas preguntas sobre el aspecto comercial de las operaciones. También se le permitía llevar a su hijo, Melo, al trabajo.

“Era una muy buena madre”, dijo Usher, quien abrió una cuenta GoFundMe para cubrir los costos del entierro de Pérez y ayudar a su hijo a recuperarse.

Drew Dauphin

La Universidad de Auburn, en Alabama, informó que un exalumno, Drew Dauphin, se encuentra entre las víctimas mortales del atropellamiento masivo en Nueva Orleans.

"En nombre de la Universidad de Auburn, envío mis más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos de Drew Dauphin, graduado de 2023, quien nos fue arrebatado en el ataque terrorista de Nueva Orleans. Las palabras no pueden transmitir el dolor que siente la familia de la Universidad de Auburn por la familia y los amigos de Drew durante este momento inimaginablemente difícil. Nuestros pensamientos están con la familia Dauphin y las familias de todas las víctimas de esta tragedia sin sentido", dijo el presidente de la Universidad de Auburn, Christopher B. Roberts, en un comunicado en redes sociales.

"En nombre de la Universidad de Auburn, envío mis más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos de Drew Dauphin". Imagen Facebook Universidad de Auburn

Hubert Gauthreaux

La escuela secundaria Archbishop Shaw anunció que Hubert Gauthreaux, un exalumno de 21 años, murió en el ataque terrorista del miércoles.

"Con gran pesar, les comunicamos que el exalumno Hubert Gauthreaux, promoción 2021, fue asesinado trágicamente en un acto de violencia sin sentido que ocurrió en el Barrio Francés. Tenía 21 años", indicó el comunicado.

"Pedimos a toda la familia del Colegio que ore por el descanso del alma de Hubert, su familia y amigos durante este momento difícil, y todos los afectados por esta tragedia. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua", indicó la escuela.

"Con gran pesar informamos que el exalumno Hubert Gauthreaux, promoción de 2021, murió trágicamente en un acto de violencia sin sentido que ocurrió en el Barrio Francés. Tenía 21 años". Imagen Facebook <a href="https://www.facebook.com/archbishopshaw?__cft__[0]=AZVLQnJVmT27yo-P8QIej0cpKDoXg7NoQcxeu-yKfmYbzJ1NMjmV_VucGX1CXCah7uYKKDKLOEOV6oo-XMfNAUUck2YQkK2Mc0YSJ5rnLGBd3Mzbl1X8BzE8_GgtqA-q9vftcu4hCFY173gMB-jtHieziBFRXPQzuRz-Mtasd7goMg&__tn__=-UC*F">Archbishop Shaw High School</a>

Billy DiMaio

Billy DiMaio, de 25 años, era ejecutivo de cuentas en Nueva York para la empresa de medios Audacy desde 2023, se encontraba en Nueva Orleans para celebrar la Nochevieja y ver a unos amigos que planeaban ir al juego del Sugar Bowl, dijeron al sitio de noticias NOLA.com sus padres Tracie y Bill DiMaio.

Sus amigos no resultaron heridos.

"Era un alma pura y de corazón gentil", dijo su madre. "Se le echará mucho de menos". Era humilde y bondadoso, tan apegado a su familia que se hizo un tatuaje con los nombres de todos sus primos, según contaron sus padres.

"Más allá de sus logros profesionales, Billy será recordado con cariño por su inquebrantable ética de trabajo, su actitud positiva y su amabilidad", dijo la empresa Audacy en un comunicado enviado por correo electrónico a AP. "Era un verdadero activo para el equipo de Audacy, y sus contribuciones y presencia serán profundamente extrañadas".

Kareem Badawi

El estudiante de primer año de la Universidad de Alabama, fue uno de los fallecidos en el atentado.

"Con gran tristeza y dolor, y con los corazones satisfechos con la decisión y el destino de Alá, anuncio la muerte de mi hijo, Karim Bilal Badawi, que falleció hoy por la mañana temprano como consecuencia de un trágico accidente en Nueva Orleans", publicó su padre, Belal Badawi, en Facebook. "Pedimos a Alá Todopoderoso que derrame su misericordia sobre él, y nos dé paciencia y fuerza".

La universidad emitió un comunicado confirmando la muerte de Badawi.

"Estamos de luto junto a la familia y los amigos de Kareem por su desgarradora pérdida", declaró el presidente de la Universidad de Alabama, Stuart R. Bell.

Matthew Tenedorio

Los padres de Matthew Tenedorio dijeron a NBC News que su hijo fue una de las personas que murieron en el ataque.

"Tenía 25 años. Acababa de empezar su vida. Tenía el trabajo de sus sueños", dijo Cathy Tenedorio."Es muy triste".

La mujer contó que había pasado la Nochevieja con Matthew y otro de sus hijos.

"Cenamos y prendimos fuegos artificiales afuera, y simplemente nos reímos y nos abrazamos y nos dijimos que nos queríamos", dijo. Añadió que habían intentado disuadirle de ir a la ciudad.

