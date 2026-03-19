Asesinatos Mujer es detenida por el asesinato de una agente inmobiliaria 15 años después del crimen El asesinato de Okland causó conmoción en el estato y en especial entre la comunidad inmobiliaria, según las autoridades. Esta es la historia.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | domingo 8 de marzo de 2026

Una mujer fue arrestada en relación con el caso sin resolver del asesinato de una agente inmobiliaria de Iowa ocurrido en 2011, informaron las autoridades.

Kristin Ramsey, de 53 años, fue detenida el martes 17 de marzo de 2026 bajo cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Ashley Okland, según informó la policía de West Des Moines.

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Okland murió tras recibir disparos mientras trabajaba en una casa modelo el 8 de abril de 2011, de acuerdo con la Unidad de Casos Sin Resolver de la Oficina del Fiscal General de Iowa.

El asesinato de Okland causó conmoción en el estato y en especial entre la comunidad inmobiliaria, según el jefe adjunto de la policía de West Des Moines, Jody Hayes, en una rueda de prensa.

La policía y los fiscales se negaron a dar detalles específicos del caso del asesinato de la agente inmonbiliaria.

El fiscal del condado de Dallas, Matt Schultz, se limitó a decir en la rueda de prensa: "Tras revisar las pruebas, un gran jurado del condado de Dallas emitió un acta de acusación formal para procesar a Kristin Ramsey por el asesinato de Ashley Okland".