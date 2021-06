La llamada se cortó y ahora está desaparecida: hablaba por teléfono con su esposo al momento del derrumbe del edificio de Surfside

Cuando Mike Stratton escuchó el ruido del teléfono se despertó medio adormilado y notó en la pantalla del celular los números iluminados que indicaban la hora: la 1:30 a.m. Cuando respondió la llamada no pudo hablar porque su amada Cassie no paraba de contarle nerviosa sobre el enorme agujero que se había generado donde solía ver una piscina por la ventana.