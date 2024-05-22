Cambiar Ciudad
Confirman al menos cuatro muertos y unos 35 heridos por el devastador tornado que azotó Iowa el martes

Las fuertes tormentas que azotaron el Medio Oeste provocaron múltiples tornados, entre ellos uno que arrasó la pequeña localidad de Greenfield, en Iowa.

Por:
Univision y AP
Video Tornado deja muerte y destrucción en una comunidad de Iowa: decenas de personas resultaron heridas

Al menos cuatro personas murieron y otras 35 resultaron heridas en un tornado que devastó un pequeño pueblo de Iowa el martes, informaron las autoridades este miércoles.

Se cree que el número de personas heridas probablemente sea mayor, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Iowa. Los nombres de las víctimas no han sido revelados.

El tornado del martes por la tarde dejó una amplia franja de casas destruidas, árboles astillados y automóviles destrozados en Greenfield, una ciudad de 2,000 habitantes a unas 55 millas al suroeste de Des Moines.

Los equipos de rescate buscaban este miércoles entre montículos de escombros para asegurarse de que no hubiera víctimas enterradas.

"Aún es una misión de búsqueda en la medida en que queremos asegurarnos de que se tenga en cuenta a todos los residentes", dijo el sargento de la Patrulla Estatal de Iowa, Alex Dinkla.

A unas 25 millas al suroeste de Greenfield, una mujer murió el martes cuando el vehículo que conducía se salió de la carretera cerca de Corning, Iowa, dijo la oficina del sheriff del condado de Adams. El nombre y la edad de la mujer no se dieron a conocer de inmediato.

En una conferencia de prensa el miércoles, ni la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds ni otros funcionarios dieron detalles sobre el número de muertos y desaparecidos en Greenfield, señalando que la devastación y escombros hacía difícil estar seguros.

Las tormentas azotaron partes de Illinois y Wisconsin y dejaron sin electricidad a decenas de miles de clientes en los dos estados.

El clima severo giró hacia el sur el miércoles y el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tornados e inundaciones repentinas en Texas, mientras partes de ese estado, incluida Dallas, estaban bajo vigilancia de tornados.

