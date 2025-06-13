Al menos 11 muertos y numerosos desaparecidos tras inundaciones repentinas en San Antonio

Video Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en Texas: varios autos fueron arrastrados por las corrientes

Al menos 11 personas murieron y numerosas permanecen desaparecidas tras inundaciones repentinas en San Antonio, Texas.

Los equipos de rescate siguen buscando a las personas desaparecidas tras el aguacero del jueves mientras el nivel de las inundaciones baja, según informó Joe Arrington, portavoz del Departamento de Bomberos de San Antonio.

Más de una docena de vehículos destrozados fueron encontrados varados y volcados en un arroyo tras caer más de 18 centímetros de lluvia en algunas zonas de la séptima ciudad más grande del país.

Tres de las 11 personas fallecidas confirmadas tenían entre 28 y 55 años, según un comunicado de prensa de la oficina del Médico Forense del Condado de Bexar.

Las autoridades de San Antonio informaron que la búsqueda de las personas desaparecidas se centró en el arroyo.

Es probable que los vehículos fueran arrastrados rápidamente fuera de la carretera por la rápida crecida de las aguas.

“Nuestros corazones están con las familias de aquellos que perdimos en las inundaciones repentinas de esta semana y las familias que continúan buscando a sus seres queridos”, dijo el alcalde Ron Nirenberg.

Labores de rescate "extremadamente difíciles" tras inundaciones en San Antonio

Las fuertes lluvias que cayeron el jueves sobre San Antonio inundaron rápidamente carreteras, arrastraron autos y obligaron a algunas personas a trepar a los árboles para escapar de la rápida crecida del agua, mientras los bomberos realizaban decenas de rescates.

Algunas de las personas rescatadas dijeron que fueron arrastradas fuera de una carretera interestatal por la repentina y rápida crecida del agua, informó Arrington a los medios a través de un comunicado, añadiendo que las aguas arrastraron los vehículos hacia un arroyo y los arrastraron río abajo.

Los equipos movilizaron perros de búsqueda el jueves por la tarde para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas, indicó Arrington.

Por la tarde, se pudo ver a los equipos sacando vehículos gravemente dañados del arroyo.

Las solicitudes de rescate acuático comenzaron antes del amanecer, informaron las autoridades. Dos mujeres y dos hombres fueron encontrados muertos, según el jefe de policía William McManus, quien no reveló sus edades.

El departamento de bomberos realizó 70 rescates acuáticos, informaron las autoridades. Los bomberos indicaron que, si bien la mayoría de las llamadas de rescate consistieron en equipos que ayudaban a conductores de vehículos atascados por la crecida, varias llamadas "angustiosas" involucraron a sus equipos entrando en corrientes de aguas rápidas para rescatar a alguien.

Los bomberos declararon en un comunicado de prensa que las labores de rescate en la zona donde se encontraron los muertos fueron "extremadamente difíciles". Las autoridades indicaron que 10 personas cuyos vehículos fueron arrastrados en esa zona fueron rescatadas de árboles y arbustos a aproximadamente una milla de donde habían caído al agua.

La inundación se produjo tras una serie de lluvias lentas y tormentas eléctricas en el área de San Antonio durante la madrugada del jueves, informó Eric Platt, del Servicio Meteorológico Nacional.

