Trágicas inundaciones en Texas: más de 80 fallecidos y un pronóstico de más lluvias potencialmente mortales

Video “Ahora es un ángel”: qué se sabe de algunas de las niñas fallecidas durante las catastróficas inundaciones en Texas

Con más lluvias en camino, el riesgo de inundaciones potencialmente mortales sigue siendo alto en el centro de Texas este lunes, mientras los equipos buscan con urgencia a los desaparecidos tras la riada del fin de semana festivo que mató al menos a 82 personas, incluyendo niños en campamentos de verano. Las autoridades advirtieron que el número de muertos seguramente aumentará.

La devastación a lo largo del río Guadalupe, a las afueras de San Antonio, ha provocado un enorme esfuerzo de búsqueda mientras las autoridades se enfrentan a cuestionamientos sobre su preparación y la rapidez de sus acciones.

Intensas lluvias en un mal momento y en un lugar propenso a inundaciones

Las inundaciones alcanzaron su punto álgido durante un largo fin de semana festivo, justo cuando mucha gente dormía.

La región de las colinas de Texas, en la parte central del estado, es propensa por naturaleza a las inundaciones repentinas. Esto porque su terreno suele dejar que la lluvia se deslice por la superficie en lugar de absorberla.

Las inundaciones repentinas del viernes empezaron con una tormenta especialmente fuerte que dejó caer la mayor parte de sus 12 pulgadas de lluvia en las oscuras primeras horas de la mañana.

Tras un aviso de inundación a mediodía del jueves, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia urgente hacia las 4:00 de la madrugada que elevaba el potencial de daños catastróficos y una grave amenaza para la vida humana.

Algunas personas en el área de la ciudad de Kerrville dicen que, cerca de las 5:20 am, los niveles de agua ya eran alarmantemente altos. La lluvia fuerte que cayó por las colinas dio paso a una acumulación de agua de forma muy rápida en el río Guadalupe, haciendo que subiera 26 pies en solo 45 minutos.

Video En video: la rapidez y fuerza con la que creció un río e inundó una carretera en Texas

Se espera que la cifra de muertos aumente, mientras se pronostican más lluvias

Hasta la noche del domingo se había confirmado la muerte de al menos 68 personas solo en el área de Hill Country, hogar de varios campamentos de verano. De ellas, 28 son menores. También se reportaron al menos otras 10 muertes en los condados Travis, Burnet, Kendall, Tom Green y Williamson, según funcionarios locales.

En el condado Kerr se ubica Camp Mystic, un campamento de verano cristiano situado junto al río golpeado por las inundaciones. 10 niñas y una consejera del lugar seguían en paradero desconocido hasta la tarde del domingo.

El gobernador, Greg Abbott, dijo que 41 personas estaban desaparecidas en todo el estado y que podría haber más desaparecidos. Abbott agregó que se esperan más lluvias que podrían prolongarse hasta el martes y producir más inundaciones potencialmente mortales, sobre todo en los lugares con terrenos saturados ya por las aguas.

Video Imágenes aéreas de la tragedia en Texas: así se ve la zona devastada por las inundaciones

Autoridades cuestionadas por los avisos de inundaciones repentinas

Los sobrevivientes han descrito las inundaciones como un "muro negro de muerte" y afirman que no recibieron ninguna advertencia de emergencia.

El juez del condado Kerr, Rob Kelly, que vive junto al río Guadalupe, dijo el sábado que "nadie vio venir esto".

Varios funcionarios se han referido a esta catástrofe como una "inundación de 100 años", lo que significa que los niveles de agua eran muy poco probables sobre la base de los registros históricos. Y los registros que hay detrás de esas estadísticas no siempre tienen en cuenta el cambio climático provocado por el hombre.

Aunque es difícil relacionar tormentas con el calentamiento del planeta tan poco tiempo después de que se produzcan, los meteorólogos afirman que una atmósfera más cálida puede retener más humedad y permitir que las tormentas severas descarguen aún más lluvia.

Además, las autoridades han sido cuestionadas sobre por qué no se alertó a los residentes y a los campamentos de verano juveniles situados a lo largo del río antes de las 4:00 de la madrugada ni se les dijo que evacuaran.

Los funcionarios señalaron que el público puede cansarse de demasiadas alertas o previsiones de inundaciones que resultan ser menores.

Kelly dijo que el condado consideró implementar un sistema de alerta a lo largo del río, similar a una sirena de tornado, hace unos seis o siete años, antes de que él fuera electo. Pero el proyecto nunca se concretó por su alto costo. “Ya lo habíamos analizado antes (…) pero la gente reaccionó mal al costo”, explicó Kelly.

Agregó que desconoce qué planes de seguridad o evacuación tenían los campamentos. “Lo que sí sé es que el campamento fue el primero en recibir el golpe de la inundación, y ocurrió en plena noche. No sé dónde estaban los niños”, dijo. “Tampoco sé qué tipo de sistemas de alarma tenían. Eso se sabrá con el tiempo”.

El domingo, los funcionarios abandonaron una rueda de prensa después de que los periodistas volvieran a preguntarles por los retrasos en las alertas y las evacuaciones.

Esfuerzo monumental de limpieza y reconstrucción

Las inundaciones repentinas borraron zonas para acampar y arrancaron casas de sus cimientos. "Va a pasar mucho tiempo antes de que podamos limpiarlo,y mucho más para reconstruirlo", dijo Kelly el sábado después de inspeccionar la destrucción desde un helicóptero.

Otras inundaciones masivas han obligado a los residentes y propietarios de negocios a abandonar, incluso en zonas azotadas el año pasado por el huracán Helene.