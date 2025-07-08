"Nos trajeron mucha alegría": las gemelas de 8 años que murieron en las inundaciones de Texas

Video “Ahora es un ángel”: qué se sabe de algunas de las niñas fallecidas durante las catastróficas inundaciones en Texas

Hanna y Rebecca Lawrence eran dos niñas felices que compartían el enorme vínculo que supone ser gemelas. Sin embargo, estas hermanas de 8 años de Dallas también guardaban diferencias entre sí.

Hanna era la que tenía una energía inagotable, quería ser chef y abrir un restaurante para alimentar gratis a personas necesitadas. Rebecca soñaba con trabajar como maestra, tenía una risa contagiosa, pero también "una mirada de disgusto desgarradora", según sus padres.

Desgraciadamente, ninguna de las dos podrá cumplir esos sueños.

Las gemelas murieron junto con otras 25 niñas y miembros del personal del Campamento Mystic en las terribles inundaciones que arrasaron con parte de la región montañosa de Texas el pasado fin de semana y en las que perdieron la vida más de un centenar de personas.

Harper, su otra hermana de 14 años, también estaba en el campamento, pero logró sobrevivir.

"Hanna y Rebecca nos trajeron muchísima alegría a nosotros, a su hermana mayor Harper y a tantos otros", dijeron en un comunicado sus padres, John y Lacy Lawrence. "Encontraremos maneras de conservar esa alegría y de seguir compartiéndola con ellos".

“Pero estamos devastados porque el vínculo que compartimos con ellas, y que ellas compartían entre sí, ahora está congelado en el tiempo”, agregaron.

"Su alegría nunca podrá ser olvidada", recuerdan familiares de las gemelas fallecidas en las inundaciones de Texas

“Ha sido un momento inimaginable para todos nosotros”, describió David Lawrence, abuelo de las gemelas Hanna y Rebecca y exeditor del conocido periódico Miami Herald.

“Las niñas dieron alegría a su familia, incluida su hermana”, dijo el periodista en un comunicado. “Ellas y esa alegría nunca podrán ser olvidadas”.

Sus familiares cuentan que Hanna siempre estaba dibujando y creando, mientras que Rebecca amaba disfrutar de una noche de cine en familia y le encantaban los animales, tanto reales como de peluche. Nadie hacía reír tanto a Rebecca como Hanna.

"Eran tan diferentes, pero tenían una amistad preciosa", dijeron sus padres en un correo electrónico enviado este martes a medios como la agencia AP.

Las gemelas compartían su pasión por los libros. Ambas se quedaban despiertas toda la noche leyéndose cuentos o pasaban horas jugando a que cada una tenía "múltiples papeles protagonistas". También compartían el deseo de ser como Harper, su hermana mayor.

Más de 100 personas murieron en las inundaciones de Texas, incluyendo las 27 del Campamento Mystic. Las aguas arrasaron la zona después de que una tormenta matutina provocara en solo 45 minutos una crecida de 26 pies en el río Guadalupe.

La mayoría de las muertes reportadas se encuentran en el condado de Kerr, donde operaban varios campamentos infantiles y juveniles como en el que las gemelas Lawrence pasaban unos días.

Aunque se ha llevado a cabo una búsqueda intensiva de las 161 personas que continúan desaparecidas, ya pasaron cuatro días desde que se encontró a alguien con vida en el condado de Kerr, por lo que las esperanzas de hallar sobrevivientes se van desvaneciendo.

