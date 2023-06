¿Quiénes son las Madres por la Libertad y por qué una organización de derechos civiles las ha declarado un grupo extremista?

Recientemente fue noticia cómo una escuela de enseñanza elemental de Miami Lakes decidió trasladar un libro de una sección de la biblioteca hacia otra a la que solo tienen acceso alumnos más mayores. La decisión se tomó después de que al menos una madre de dos estudiantes protestara asegurando que ese texto contenía "mensajes de odio". Se trataba de un libro de poesía, y uno de los poemas compilados era 'The Hill We Climb' que su autora, la joven afroestadounidense Amanda Gorman, leyó en la toma de posesión de Biden. La madre, que no especificó en qué parte vio los mensajes de odio y dijo de sí misma que no sabía y que "no era una persona de libros", fue vista en varios actos junto a activistas de Moms for Liberty, aunque asegura que no es miembro de la organización.