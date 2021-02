Millones de hogares en Texas deberán hervir el agua antes de su consumo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) avisaron, por otra parte, de que no es suficiente con filtrar el agua: antes de su consumo debe hervirse, incluso si solo es para lavarse los dientes.

El problema, dicen las autoridades, es que no se consigue agua potable en los automercados.

Agua embotellada

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, instó a quienes no tienen electricidad y no pueden hervir el agua del grifo a que intenten acceder al agua embotellada siempre que sea posible. "Yo diría que la energía no se restaurará por completo, probablemente durante un par de días más", dijo a los periodistas en una conferencia de prensa.