Tiroteos masivos

El juicio que determinará la responsabilidad de los padres cuando menores protagonizan tiroteos masivos

Por primera vez, los padres de un menor de edad responsable de la masacre en una escuela de Michigan en 2021, son juzgados por "homicidio involuntario" por haber ignorado la salud mental de su hijo y haberle comprado el arma que usó para matar a 4 estudiantes.

Por:
Univision
Video El atacante de la escuela secundaria en Michigan había sido reportado por su comportamiento “preocupante”

Los padres del adolescente que mató a cuatro estudiantes en una escuela de Michigan en noviembre de 2021 están siendo procesados por homicidio involuntario, en la primera vez que los progenitores son juzgados por un tiroteo masivo perpetrado por un hijo.

Este jueves empezó el juicio a Jennifer Crumbley, de 45 años, y en marzo será el de su esposo, James. Ambos han estado en prisión durante más de dos años en espera de juicio, sin poder pagar una fianza de 500,000 dólares.

El hijo de ambos, Ethan Crumbley, de 17 años, fue condenado a cadena perpetua en diciembre tras declararse culpable de asesinato, terrorismo y otros delitos. Tenía 15 años en el momento del tiroteo.

Los Crumbley no están acusados de saber que su hijo planeaba matar a sus compañeros de estudios en Oxford High School en 2021, pero los fiscales sostienen que le dieron acceso al arma que usó (que se la regalaron cuatro días antes de la tragedia), ignoraron temas de su salud mental y se negaron a llevarlo a casa cuando les mostraron dibujos perturbadores que hizo en la escuela el mismo día del ataque.

Padres de Crumbley fueron "negligentes", según la Fiscalía

Los fiscales dicen que los Crumbley fueron extremadamente negligentes porque las acciones de su hijo eran previsibles y que son en parte responsables de la masacre, según dijeron al jurado

Afirmaron además que la tragedia podría haberse evitado fácilmente cuando a ella le presentaron a sus violentos dibujos apenas unas horas antes, cuando un maestro se alarmó por el dibujo del adolescente en el que se leía frase: "Los pensamientos no se detendrán. Ayúdame".

"Las dos personas con toda la información, todos los antecedentes para poner este dibujo en contexto, fueron James y Jennifer Crumbley", dijo Keast. "No compartieron nada de eso".

“A pesar de su conocimiento del deterioro de su crisis mental, a pesar de su conocimiento de su creciente aislamiento social, a pesar de que es ilegal que un joven de 15 años entre a una tienda de armas y salga con una pistola, esta arma fue un regalo”, dijo Keast.

“Incluso con todo eso a Jennifer Crumbley todavía se le dio la oportunidad de evitar que estos asesinatos ocurrieran”, dijo Keast en referencia a la reunión a la que la convocó la escuela. "En cambio, ella decidió no hacer nada".

Una madre "manipulada" por su hijo

La abogada defensora Shannon Smith dijo que Jennifer Crumbley fue manipulada por su hijo y que no tenía la culpa.

Crumbley era una "madre hipervigilante que se preocupaba más por su hijo que por cualquier otra cosa en el mundo", dijo Smith.

Los abogados defensores de los padres han argumentado que los cargos no tienen justificación legal, pero los tribunales de apelaciones los han confirmado.

En el proceso, ambos se enfrentan a una pena máxima de 15 años de prisión, de acuerdo con las leyes de Michigan.


