"Me mató a mi niño de un balazo": qué se sabe del caso de Brayan Zavala, el niño asesinado frente a su casa en Georgia

Zavala aseguró que nunca han tenido problemas con nadie y enfatizó que sus hijos nunca salían sin él. “Yo no tengo problemas con nadie, ni mis hijos; mis hijos nunca salen de aquí, están conmigo, si salgo yo, ellos salen, ellos nunca me dicen ‘papi me dejas quedarme con un amigo’. Ellos nunca están fuera de mi casa, y aquí en mi casa me lo mataron”, explicó con angustia.