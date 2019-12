"Me mandaste a cortar el pasto porque soy hispano": dos jóvenes tenistas son blanco de insultos por hablar español

Dos tenistas puertorriqueños de apenas 15 años de edad viajaron con sus compañeros y su profesor a Sarasota, Florida, para participar en un torneo internacional que se celebraba allí.

En las instalaciones de la Academia de Tenis Celsius, del Bath & Racquet Fitness Club, los dos menores fueron expulsados por un hombre blanco sentado en una mesa contigua que rsultó ser un político local. Los adolescentes grabaron buena parte de la situación, sucedida antes del Día de Acción de Gracias.

"Tú me mandaste a cortar el pasto porque soy hispano", dice uno de los jóvenes. "¡Tú lo dijiste, hombre, tú dijiste que cortemos el pasto!", grita el otro adolescente.

El hombre, identificado luego como Martin Hyde, candidato a la Comisión de la ciudad de Sarasota, responde en esa parte del intercambio: "Sí, ¿y qué?".

"Eso es racismo, hombre; ¿Cómo puedes decir algo así? ¿No eres humano?", le grita uno de los jóvenes tenistas.

Las identidades de los niños han sido preservadas porque las familias no quieren que se conozcan sus nombres. Ambos adolescentes ya están en Puerto Rico y uno de ellos contó en Twitter parte del incidente.

Qué pasó

Javier Irizarry, un familiar de uno de los niños, habló con Latino Rebels, medio que reportó el incidente el 29 de noviembre. Dijo que los dos niños estaban hablando en español antes de comenzar a grabar el video. Luego, señalan que Hyde los escuchó y les dijo a los niños que se callaran y cortaran el césped.

Ángel Díaz es el profesor de tenis -también puertorriqueño- de los niños que grabaron el incidente, y era el adulto responsable de ellos en este viaje. Él dijo a Univision Noticias lo mismo: que al momento del incidente los niños hablaban en español y que como sus voces se escuchaban en un video que Hyde estaba grabando, comenzó a agredirlos. "Los mandó a callar con comentarios racistas".

Díaz estaba en el club, en la zona de los vestuarios cuando sucedió el incidente. Cuando sacan del club a los niños "de forma muy agresiva", ellos llaman a Díaz.

"Los niños fueron humillados. Los corrieron del club haciéndole pensar que el hombre era prácticamente el dueño del club", cuenta.

"Yo salí primero del club para atender a los chicos y tranquilizarlos y pedí hablar con esa persona", dice. En ese momento, se vuelven a encontrar con el hombre cerca de la entrada, en un estacionamiento frente a las canchas.

"Y ahí fue cuando el señor fue bien grosero conmigo también, me seguía diciendo que él era una persona muy importante, que tenía mucho dinero, que este era un club privado y se reservaba el derecho de admisión, que los niños no podían estar ahí porque hablan muy alto... y me mandaba a callar. Me preguntaba que quién soy yo".

50,000 dólares por el video

Mientras sucedía esta conversación los niños estaban llorando, cuenta Díaz a Univision Noticias, mientras Hyde les decía que "no se disculparía".

La situación se fue tornando cada vez más agresiva y entonces los niños le señalan que tienen un video grabado con toda la situación.



"Él se puso más agresivo, dijo que 'si es verdad que existe el video les pago ahora mismo 50,000 dólares si me enseñas el video'", detalla Díaz. "Luego de eso les dije a los chicos que nos fuéramos, que el hombre estaba demasiado agresivo".

Díaz y los niños volvieron al club a buscar sus pertenencias para irse, pero el hombre otra vez no les permite entrar. Tuvieron que volver más tarde, una vez que el hombre se había ido.

"Jamás había pasado por una situación así... y después nos dimos cuenta que era un político, entonces ¿cómo se atreve a abusar y humillar a unos niños?", dice Díaz.

Renuncia

Martin Hyde negó haber hecho nada racista en una charla con el periódico local Herald Tribune.

"No dije nada que sea racista... No hay absolutamente ninguna evidencia o verdad en absoluto", dijo Hyde. Añadió que su respuesta "sí, ¿y qué?" no fue un reconocimiento de que había hecho el comentario de "cortar el césped", sino que respondía a otra acusación.

"Fui grosero y, sí, no es apropiado", reconoció.

En principio, Hyde hizo entender que renunciaría a su carrera en la entrevista con el periódico, pero luego, en un post de Facebook este domingo dijo que lo "reconsideraría".

"Me gustaría agradecer a aquellos que me han ofrecido apoyo en las últimas 48 horas. Un número significativo me ha pedido que reconsidere mi decisión de retirarme de la carrera en 2020, así que voy a hacer eso. No es que no me arrepienta de mi comportamiento, sino que también tengo algunos conocimientos de quién soy realmente y el mejor lugar para demostrarlo es públicamente", escribió.

Por otra parte, Celsius Academy informó que no tiene vínculo directo con el incidente ya que renta las canchas de tenis del club. En un comunicado a ese medio, dijo "que nunca permitiríamos ese comentario".

El gerente del club, Michael Brandon, dijo que eliminaron permanentemente al miembro y que ya fue notificado. "Bath and Racquet definitivamente no representa el racismo en absoluto ni ningún tipo de acciones como esa, especialmente hacia los niños".