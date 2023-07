El misterioso calor que se propaga bajo tierra y que es un peligro para las grandes edificaciones

Lo confirma Asal Bidarmaghz, profesor de ingeniería geotécnica en la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), citado por el diario The New York Times, aunque no participó en el estudio: "Hoy en día no se ve ese problema, pero en los próximos 100 años sí habrá problemas. Y si nos quedamos sentados los próximos 100 años y esperamos 100 años para resolverlo, entonces sería un problema enorme".