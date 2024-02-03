La silenciosa amenaza que enfrenta Nueva York (además del aumento del nivel del mar)

Video Pasó lo más temido: el iceberg más grande del mundo escapó de la Antártida y pone en riesgo el océano

El aumento del nivel del mar ya ha puesto en alerta a las ciudades costeras debido al aumento de las marejadas ciclónicas e incluso a las inundaciones en días soleados durante la marea alta.

Estos desafíos seguirán aumentando porque las proyecciones globales apuntan a un aumento medio del nivel del mar de al menos un pie por encima de los niveles del año 2000 para finales de este siglo.

Sin embargo, muchas ciudades se enfrentan a otro factor que las hace aún más vulnerables al aumento del nivel del agua: el hundimiento del suelo.

Nosotros somos científicos de la Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island y trabajamos con el Servicio Geológico de Estados Unidos para investigar los desafíos que enfrentan las ciudades costeras.

Nuestros hallazgos indican que la tierra se está hundiendo más rápido de lo que aumenta el nivel del mar en muchas ciudades costeras de todo el mundo.

Utilizando imágenes de radar de la superficie de la Tierra recopiladas desde satélites en órbita, medimos las tasas de hundimiento en 99 ciudades costeras de todo el mundo.

Estas tasas son muy variables dentro de las ciudades y de una ciudad a otra, pero si continúan, muchas metrópolis experimentarán inundaciones mucho antes de lo proyectado por los modelos de aumento del nivel del mar.

Las ciudades del sur, sudeste y este de Asia están experimentando las tasas de hundimiento más rápidas.

Yakarta (en la foto) es una de esas ciudades amenazadas por su hundimiento. Imagen AFP Contributor/AFP via Getty Images



Indonesia, por ejemplo, está trasladando su capital 800 millas desde Yakarta a Nusantara, en gran parte porque Yakarta se está hundiendo a un ritmo alarmante debido a la extracción de aguas subterráneas.

Otras regiones no son inmunes. Nuestra investigación junto a Tom Parsons del Servicio Geológico de Estados Unidos encontró que la mayor parte de la ciudad de Nueva York se hunde entre 1 y 4 milímetros por año debido a una combinación del rebote (y movimiento) de los glaciares y el peso de sus más de un millón de edificios.

En una ciudad donde se prevé que el nivel del mar aumentará entre 8 y 30 pulgadas para 2050, el hundimiento aumenta aún más su vulnerabilidad a las tormentas costeras.

El horizonte de Manhattan sobre el East River, Nueva York. Imagen Spencer Platt/Getty Images



En Estados Unidos, la mayoría de las ciudades de la costa atlántica se están hundiendo debido al repunte de los glaciares. Incluso si la tasa es baja, -1 milímetro por año, debería tenerse en cuenta.

Otras ciudades del país, especialmente en el Golfo de México, incluidas Houston y Nueva Orleans, también enfrentan un hundimiento.

Los gobiernos de todo el mundo enfrentan el desafío de las áreas costeras que se están hundiendo, y existe un desafío global compartido de mitigación contra un creciente peligro de inundaciones.

Si bien nuestra investigación continúa evolucionando (por ejemplo, mediante el uso del aprendizaje automático para mejorar nuestra capacidad de monitoreo), instamos a los planificadores urbanos, administradores de emergencias y otros organismos y personas que están en la toma de decisiones a tener en cuenta el hundimiento en los planes que están elaborando hoy para prepararse para los impactos del aumento de los niveles del mar en el futuro.

Pei-Chin Wu, doctora en Oceanografía, Universidad de Rhode Island

Meng (Matt) Wei, profesor asociado de Oceanografía, Universidad de Rhode Island