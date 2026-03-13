Zohran Mamdani Mamdani plantea más impuestos a grandes corporaciones para evitar "éxodo" de la clase media de NY El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, considera que es necesario que la ciudad logre retener a su clase media trabajadora, que pueda significar una reserva de talento humano para las empresas y corporaciones de la ciudad.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se mostró a favor de elevar la carga tributaria para las grandes empresas y corporaciones como una forma de buscar recursos que sirvan para ayudar a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la clase media trabajadora, y evitar así que se marche de la ciudad.

Mamdani dijo este jueves: "No tengo ningún reparo en pedirles a quienes más dinero ganan en la ciudad o obtienen más ganancias en la ciudad que paguen un poco más para que todos puedan quedarse a vivir aquí".

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Destacó que esto es esencial incluso para asegurar que las grandes empresas puedan seguir atrayendo al mejor talento disponible.

"No se trata solo de una cuestión de justicia o de que la clase trabajadora pueda vivir aquí. En realidad, también se trata de garantizar que las empresas puedan seguir atrayendo a los mejores talentos a esta ciudad. "Porque en una ciudad donde el cuidado infantil cuesta más de 20,000 dólares al año, he oído a líderes empresariales comentar lo difícil que les resulta atraer a personas que querrían trabajar en sus empresas, pero que desean formar una familia", dijo Mamdani.

El alcalde consideró que "ya estamos viendo un éxodo de neoyorquinos de clase trabajadora y clase media".

Mamdani dirigió su mensaje a las empresas "que están obteniendo enormes ganancias" y no a las pequeñas empresas.

"Nos referimos a las más rentables de la ciudad de Nueva York. Y a pesar de estar en la ciudad más rica y en el país más rico de la historia del mundo, vemos un éxodo de neoyorquinos", indicó.

"Podrías ganar 300,000 dólares al año, pero sentirás que son 20,000 dólares al año debido al hecho de que

hemos permitido que la falta de servicios de cuidado infantil asequibles se haya convertido en una realidad aquí, en esta ciudad", advirtió el alcalde.

Por otra parte, Mamdani también reconoció que "es fundamental crear puestos de trabajo en esta ciudad".

Más impuestos en estados demócratas

Otro frente de batalla son los impuestos a las personas ricas.

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Así como Mamdani renueva su presión para que el estado de Nueva York aumente los impuestos a los ricos —idea rechazada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul—, en otros estados crece una opinión favorable a también elevar los tributos a los más ricos.

Dado que la asequibilidad es un tema candente en los parlamentos estatales, algunos estados progresistas están, al menos, considerando la posibilidad de implantar algún tipo de impuesto sobre el patrimonio.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha hecho un llamamiento similar, pero la Cámara de Representantes de Illinois no ha tomado medidas hasta ahora para imponer un impuesto a los millonarios.

Quizás la iniciativa más ambiciosa para gravar a los ricos se está llevando a cabo en California, un estado que ya tiene impuestos a su clase millonaria. Los defensores de la medida están trabajando en una propuesta electoral que impondría un impuesto único del 5% sobre los activos de quienes tengan un patrimonio neto de mil millones de dólares.

La propuesta, respaldada por un importante sindicato del sector de la salud, utilizaría los ingresos adicionales para compensar los recortes en los fondos federales destinados a los servicios de salud para personas de bajos ingresos que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

Para los críticos, la iniciativa del impuesto sobre el patrimonio en California es el último ejemplo de cómo la campaña para gravar a los ricos en EE. UU. ya no se trata de encontrar soluciones para recaudar ingresos, sino que ahora está respaldada por quienes creen que la riqueza excesiva debe reducirse o incluso eliminarse, dijo Jared Walczak, investigador principal de la Tax Foundation.

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"Eso se ve en la redacción de algo como el impuesto sobre el patrimonio de California, donde el texto de la boleta electoral habla de que se trata de un impuesto para frenar la acumulación excesiva de riqueza", dijo Walczak.

En otros lugares, los legisladores de Rhode Island están debatiendo una propuesta presupuestaria —respaldada por el gobernador demócrata Dan McKee— que impondría impuestos más altos a los residentes que ganen 1 millón de dólares o más.

En Míchigan, los organizadores están trabajando para reunir suficientes firmas con el fin de presentar una iniciativa electoral ante los votantes en noviembre, en la que se les pedirá que aprueben la sustitución del actual impuesto fijo del estado.

Según la propuesta, Michigan aplicaría un impuesto adicional del 5% a quienes ganen más de 500,000 dólares individualmente o 1 millón de dólares en el caso de las declaraciones conjuntas. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la junta de educación del estado, destinaría los nuevos ingresos a ayudar a financiar las escuelas de educación primaria y secundaria.

Estados republicanos en la dirección opuesta

La reciente iniciativa de los líderes de tendencia izquierdista en los estados demócratas contrasta con lo que se está haciendo en muchos estados gobernados por republicanos, que se han mostrado más reacios a aprobar impuestos más altos para sus residentes más ricos y han tomado medidas para eliminar o reducir significativamente los impuestos sobre la renta de las personas físicas.

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Ocho estados no tienen ningún impuesto sobre la renta, y Walczak dijo que la brecha entre los estados que buscan desgravaciones fiscales y los que buscan impuestos más altos para los ricos "es mayor de lo que ha sido en décadas".

Aun así, persisten las dudas sobre si tales recortes provocan un aumento de otros impuestos o la eliminación de fondos para servicios.

"Creo que la mayoría de los estadounidenses están bastante hartos porque entienden que en realidad hay dos sistemas tributarios. Hay uno para la persona promedio. ¿Eres enfermera? ¿Eres bombero? Cada dos semanas pagas impuestos. Y luego, para los superricos, existen todas estas exenciones fiscales y todas estas lagunas legales especiales", dijo David Kass, director ejecutivo del grupo de defensa de tendencia izquierdista Americans for Tax Fairness.

Massachusetts suele mencionarse en el debate sobre la eficacia de los impuestos a los millonarios. Los votantes aprobaron la Enmienda de la Contribución Justa en 2022, que añadió un recargo del 4% a los ingresos superiores a 1 millón de dólares; el umbral ha aumentado anualmente para compensar la inflación. Hasta la fecha, la enmienda ha recaudado 6,000 millones de dólares para educación y transporte, según la Oficina Ejecutiva de Administración y Finanzas del estado.