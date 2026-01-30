Hollywood Macaulay Culkin y Pedro Pascal: estrellas de Hollywood se despiden de Catherine O'Hara La repentina muerte de la actriz Catherine O'Hara ha generado la reacción de estrellas de Hollywood, con quienes compartió pantalla en múltiples proyectos, como “Home Alone” y más recientemente en “The Last of Us”.

Video Muere Catherine O'Hara, famosa actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice'

La repentina muerte de la actriz Catherine O'Hara, a los 71 años, ha generado la reacción de estrellas de Hollywood, con quienes compartió pantalla en múltiples proyectos, como “Home Alone” y más recientemente en “The Last of Us”.

El fallecimiento de la actriz en Los Ángeles, California, tras una preve enfermedad provocó un gran revuelo entre sus compañeros de reparto y amigos entre los que se encuentran Macaulay Culkin, Meryl Streep y Pedro Pascal.

Macaulay Culkin

Su coprotagonista en dos películas de "Home Alone", Macaulay Culkin, dijo en las redes sociales que pensaba que tendrían más tiempo. "Te amo. Te veré luego", escribió en Instagram.

Apenas en diciembre de 2023, cuando Culkin estrenó su estrella de la fama, O’Hara fue una de sus invitadas de honor, lo que reveló la cercanía y el cariño que había entre ambas celebridades.

Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, dijo el actor que interpretó al hijo de O'Hara Macaulay Culkin

Pedro Pascal

A través de Instagram, el actor chileno, quien trabajó con ella en la segunda temporada "The Last of Us", compartió que fue genial estar cerca de ella y que estaba eternamente agradecido.

Qué bien estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, pero este mundo afortunado que te tuvo te conservará, siempre. Siempre, dijo el actor latino. Pedro Pascal

Meryl Streep

Meryl Streep con quien protagonizó la cinta “ Heartburn”, en 1986, dijo que O'Hara "trajo amor y luz a nuestro mundo y destacó que la actriz que se trataba de una gran pérdida para su familia y amigos.

“Catherine O'Hara trajo amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión ingeniosa por la colección de excéntricos que interpretó... una gran pérdida para su familia y amigos, y la audiencia a la que honró como amigos”, dijo el actor, quien coprotagonizó con O'Hara “Heartburn”, en una declaración.

Michael Keaton

Su coprotagonista en las dos cintas de “ Beetlejuice”, Michael Keaton, también se despidió de la actriz a través de redes sociales.

"Nos remontamos a antes del primer Beetlejuice. Ha sido mi esposa imaginaria, mi némesis imaginaria y mi verdadera amiga. Esto duele. ¡Cómo la voy a extrañar!", dijo el actor, en Instagram.

Rita Wilson

Rita Wilson, la actriz y esposa de Tom Hanks, también se expresó vía Instagram, en donde describió a O’Hara como un mujer auténtica y sincera, por lo que envió sus condolencias a sus familiares.

“Catherine O'Hara: una mujer auténtica y sincera en todo lo que hacía. Lo viste en su trabajo, si la conocías lo viste en su vida y lo viste en su familia. Bo, Luke y Matthew, nuestro más sentido pésame. Que Catherine descanse en paz. Que su memoria sea eterna”, dijo la actriz, directora y productora en redes sociales.

A las condolencias también se sumaron otras figuras como el showrunner de “The Last of Us”, Craig Mazin; el actor y director Christopher Guest, la actriz canadiense Sarah Polley; el actor y director Ron Howard, e Ike Barinholtz, coprotagonista de la serie “The Studio”; entre otras figuras.

