Cambiar Ciudad
Hollywood

Muere a los 76 años Carl Weathers, el jugador de la NFL que 'golpeó' a Hollywood con su personaje de Apollo Creed en “Rocky”

Matt Luber, su manager, dijo que Weathers murió el jueves. Su familia emitió un comunicado diciendo que murió "pacíficamente mientras dormía".

Por:
Univision
Video Sylvester Stallone conmueve a niño con cáncer con su mensaje: “Nunca te rindas”

Carl Weathers, el conocido exjugador de la NFL que se convirtió en una estrella películas de acción de Hollywood, falleció a los 76 años, informó su agente.

Weathers se hizo conocido por interpretar Apollo Creed, el enemigo convertido en aliado de las películas de “Rocky”. Sus otros papeles importantes fueron enfrentarse a Arnold Schwarzenegger en “Predator” y enseñar golf en “Happy Gilmore”.

PUBLICIDAD

Matt Luber, su manager, dijo que Weathers murió el jueves. Su familia emitió un comunicado diciendo que murió "pacíficamente mientras dormía".

Más sobre Hollywood

Premios Oscar: 'Anora' gana el Oscar a la mejor película en la 97ª edición de los premios de la Academia
7 mins

Premios Oscar: 'Anora' gana el Oscar a la mejor película en la 97ª edición de los premios de la Academia

Estados Unidos
El actor James Earl Jones, quien dio voz a Darth Vader, muere a los 93 años
4 mins

El actor James Earl Jones, quien dio voz a Darth Vader, muere a los 93 años

Estados Unidos
Muere a los 94 años Gena Rowlands, la actriz de 'The Notebook' y una de las últimas divas de la Edad Dorada de Hollywood
1 mins

Muere a los 94 años Gena Rowlands, la actriz de 'The Notebook' y una de las últimas divas de la Edad Dorada de Hollywood

Estados Unidos
El momento en que la armera del rodaje de la película ‘Rust’ es sentenciada a 18 meses de prisión
1:10

El momento en que la armera del rodaje de la película ‘Rust’ es sentenciada a 18 meses de prisión

Estados Unidos
Profesores de la Universidad Estatal de California, el sistema de universidades más grande de EEUU, se declara en huelga
4 mins

Profesores de la Universidad Estatal de California, el sistema de universidades más grande de EEUU, se declara en huelga

Estados Unidos
El sindicato de actores de Hollywood llega a un acuerdo tentativo para terminar la huelga que duró casi 4 meses
2 mins

El sindicato de actores de Hollywood llega a un acuerdo tentativo para terminar la huelga que duró casi 4 meses

Estados Unidos
Llamó a la policía porque había un ladrón en su casa. Los agentes llegaron y lo esposaron a él, que es negro
3 mins

Llamó a la policía porque había un ladrón en su casa. Los agentes llegaron y lo esposaron a él, que es negro

Estados Unidos
“Somos las víctimas”: el discurso de los actores de Hollywood en huelga para no ser suplantados por IA
1:22

“Somos las víctimas”: el discurso de los actores de Hollywood en huelga para no ser suplantados por IA

Estados Unidos
Harry Belafonte, laureado actor y líder de los derechos civiles, muere a los 96 años de edad
3 mins

Harry Belafonte, laureado actor y líder de los derechos civiles, muere a los 96 años de edad

Estados Unidos
"La agarró por la cabeza": demanda afirma que Brad Pitt agredió a Angelina Jolie y golpeó a sus hijos en un avión
3 mins

"La agarró por la cabeza": demanda afirma que Brad Pitt agredió a Angelina Jolie y golpeó a sus hijos en un avión

Estados Unidos

Más recientemente, Weathers protagonizó el éxito de Disney+ “The Mandalorian”, apareciendo en las tres temporadas.

Creed, que actuó en las primeras cuatro películas de “Rocky”, murió memorablemente en el ring de “Rocky IV” de 1984, enfrentándose cara a cara con el corpulento y consumidor de esteroides soviético Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren.

Teatro, deporte, Hollywood

Al crecer en Nueva Orleans, Weathers comenzó a actuar en obras de teatro desde la escuela primaria. En la secundaria, el atletismo lo llevó por otro camino, pero se reencontraría con la actuación más adelante en la vida.

Weathers jugó fútbol americano
en la Universidad Estatal de San Diego (se especializó en teatro) y jugó durante una temporada en la NFL, para los Oakland Raiders, en 1970.

"Cuando descubrí el fútbol, era una salida completamente diferente", dijo Weathers al Detroit News. “Se trataba más de lo físico, aunque uno alimenta al otro. Necesitabas algo de inteligencia porque había manuales que estudiar y películas que estudiar, para aprender sobre la oposición en una semana determinada”.

Después de los Raiders, se unió a la Liga Canadiense de Fútbol, jugando durante dos años mientras terminaba sus estudios durante la temporada baja en la Universidad Estatal de San Francisco. Se graduó con un B.A. en teatro en 1974.

Después de aparecer en varias películas y programas de televisión, incluidos “Good Times”, “The Six Million Dollar Man”, “In the Heat of the Night” y “Starsky & Hutch”, además de luchar contra los nazis junto a Harrison Ford en “Force 10 De Navarone”, Weathers consiguió su papel decisivo: Creed. Le dijo a The Hollywood Reporter que su comienzo en la icónica franquicia no fue auspicioso.

Más adelante en su vida, Weathers desarrolló una pasión por la dirección, dirigiendo episodios de “Silk Stalking” y el vehículo de Lorenzo Lamas “Renegade”. Dirigió un episodio de la tercera temporada de "The Mandalorian".

Relacionados:
Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD