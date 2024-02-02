Muere a los 76 años Carl Weathers, el jugador de la NFL que 'golpeó' a Hollywood con su personaje de Apollo Creed en “Rocky”

Video Sylvester Stallone conmueve a niño con cáncer con su mensaje: “Nunca te rindas”

Carl Weathers, el conocido exjugador de la NFL que se convirtió en una estrella películas de acción de Hollywood, falleció a los 76 años, informó su agente.

Weathers se hizo conocido por interpretar Apollo Creed, el enemigo convertido en aliado de las películas de “Rocky”. Sus otros papeles importantes fueron enfrentarse a Arnold Schwarzenegger en “Predator” y enseñar golf en “Happy Gilmore”.

PUBLICIDAD

Matt Luber, su manager, dijo que Weathers murió el jueves. Su familia emitió un comunicado diciendo que murió "pacíficamente mientras dormía".

Más recientemente, Weathers protagonizó el éxito de Disney+ “The Mandalorian”, apareciendo en las tres temporadas.

Creed, que actuó en las primeras cuatro películas de “Rocky”, murió memorablemente en el ring de “Rocky IV” de 1984, enfrentándose cara a cara con el corpulento y consumidor de esteroides soviético Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren.

Teatro, deporte, Hollywood

Al crecer en Nueva Orleans, Weathers comenzó a actuar en obras de teatro desde la escuela primaria. En la secundaria, el atletismo lo llevó por otro camino, pero se reencontraría con la actuación más adelante en la vida.

Weathers jugó fútbol americano

en la Universidad Estatal de San Diego (se especializó en teatro) y jugó durante una temporada en la NFL, para los Oakland Raiders, en 1970.

"Cuando descubrí el fútbol, era una salida completamente diferente", dijo Weathers al Detroit News. “Se trataba más de lo físico, aunque uno alimenta al otro. Necesitabas algo de inteligencia porque había manuales que estudiar y películas que estudiar, para aprender sobre la oposición en una semana determinada”.

Después de los Raiders, se unió a la Liga Canadiense de Fútbol, jugando durante dos años mientras terminaba sus estudios durante la temporada baja en la Universidad Estatal de San Francisco. Se graduó con un B.A. en teatro en 1974.

Después de aparecer en varias películas y programas de televisión, incluidos “Good Times”, “The Six Million Dollar Man”, “In the Heat of the Night” y “Starsky & Hutch”, además de luchar contra los nazis junto a Harrison Ford en “Force 10 De Navarone”, Weathers consiguió su papel decisivo: Creed. Le dijo a The Hollywood Reporter que su comienzo en la icónica franquicia no fue auspicioso.