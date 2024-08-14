Muere a los 94 años Gena Rowlands, la actriz de 'The Notebook' y una de las últimas divas de la Edad Dorada de Hollywood

Video El triste final de Gena Rowlands de 'Diario de una pasión': tiene los días contados

La actriz estadounidense Virginia Cathryn Rowlands, conocida como 'Gena Rowlands' murió este miércoles a los 94 años, informaron distintos medios de comunicación.

De acuerdo con los sitios de entretenimiento TMZ y Entertainment Weekly, la actriz jubilada falleció por la tarde en su casa de Indian Wells, California.

Su hijo, el director Nick Cassavetes, confirmó la noticia a Entertainment Weekly.

La familia no informó la causa de la muerte, sin embargo, Gena había estado luchando contra la enfermedad de Alzheimer.

Rowlands nació el 19 de junio de 1930 en Madison, Wisconsin. Asistió a la Universidad de Wisconsin antes de trasladarse a Nueva York e ingresar en la Academia Americana de Arte Dramático, donde conoció a John Cassavetes, compañero de estudios de interpretación y quien después se convertiría en su esposo.

La actriz hizo su debut televisivo en 1954 y su única aparición en Broadway dos años más tarde en ‘Middle of the Night’. A partir de entonces, apareció a menudo en televisión, y desempeñó un papel regular en Peyton Place.

Obtuvo la primera de ocho nominaciones a los premios Emmy por su conmovedora caracterización de una madre que se enfrenta a la doble revelación de que su hijo es homosexual y se está muriendo de SIDA en ‘An Early Frost’.

Para muchos de sus fanáticos más jóvenes, Rowlands era más conocida por su papel protagonista de una anciana enferma de Alzheimer en la película romántica ‘The Notebook’, dirigida por su hijo, Nick Cassavetes.

