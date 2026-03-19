Luigi Mangione

Luigi Mangione solicita aplazar juicio federal por falta de tiempo para su defensa

La defensa de Luigi Mangione, acusado del asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha solicitado formalmente el aplazamiento de su juicio federal.

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Por:N+ Univision
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Video Luigi Mangione, anatomía de un crimen

El argumento central radica en la imposibilidad logística de enfrentar dos procesos judiciales de alto perfil de manera casi simultánea.

La abogada defensora, Karen Friedman Agnifilo, envió una carta a la jueza federal Margaret Garnett solicitando que el inicio del proceso federal se recorra de septiembre de 2026 a enero de 2027.

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Un calendario judicial saturado

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El conflicto principal surge porque el juicio estatal de Mangione por asesinato en segundo grado está programado para iniciar el 8 de junio de 2026. Mientras este proceso estatal se encuentre en curso, el sistema federal tiene previsto iniciar la selección de jurados apenas tres semanas después.

  • 29 de junio de 2026: Fecha programada para que cientos de posibles jurados federales completen cuestionarios.
  • 8 de septiembre de 2026: Inicio formal de la selección del jurado federal.
  • 13 de octubre de 2026: Inicio previsto de las declaraciones iniciales.

"El señor Mangione se encuentra en la situación imposible de tener que revisar 800 cuestionarios para jurados... mientras está siendo juzgado en un tribunal estatal. En la práctica, esto no sería posible", sentenció Agnifilo en el documento.

Preocupación por la imparcialidad del jurado

Además de la carga de trabajo, la defensa sostiene que la cobertura mediática del juicio estatal contaminará inevitablemente la objetividad de los jurados en el caso federal. Según el equipo legal, los posibles candidatos a jurado serían "bombardeados" con noticias sobre el caso estatal semanas antes de ser llamados a la corte federal, lo que pondría en riesgo el derecho de Mangione a un juicio justo.

Se espera que los fiscales federales presenten una objeción formal a este cambio de fecha en los próximos días. Por ahora, el destino del calendario procesal de uno de los casos más mediáticos de los últimos años queda en manos de la jueza Garnett.

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