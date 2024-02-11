El secretario de Defensa vuelve a ser hospitalizado, la subsecretaria queda temporalmente al mando

Video ¿Debe renunciar el secretario de Defensa tras ocultar su hospitalización por un cáncer? El debate en línea de fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue hospitalizado nuevamente este domingo, en esta ocasión por un posible "problema en la vejiga".

"Hoy, aproximadamente a las 14:20 horas, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, ha sido trasladado por su equipo de seguridad al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para ser atendido por síntomas que sugieren un problema urgente de vejiga", dice un comunicado del Pentágono.

Inicialmente el departamento de Defensa había anunciado que Austin seguiría desempeñando las funciones y obligaciones de su cargo, sin embargo, horas más tarde en otro comunicado el Pentágono informó que "aproximadamente a las 16:55 horas de hoy, el secretario Austin transfirió las funciones y obligaciones de la oficina del Secretario de Defensa a la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks".

El comunicado también indica que ya se ha informado a la subsecretaria de Defensa, al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a la Casa Blanca y al Congreso, de la hospitalización del secretario.

Complicaciones en la salud de Austin generaron polémica

Austin, de 70 años, fue sometido el pasado 22 de diciembre a una prostatectomía para tratar su cáncer y posteriormente fue dado de alta, pero el 1 de enero por la noche volvió al centro médico por una infección del trato urinario derivada de la operación y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

El presidente Joe Biden y otros altos funcionarios no se enteraron de la hospitalización sino hasta el 4 de enero, y Austin no reveló el diagnóstico de cáncer hasta el día 9 de enero. Esto representó una violación del protocolo habitual.

La oposición denunció en enero que durante esos días hubo un vacío de poder al frente del Pentágono en un momento crítico, en el que la guerra de Gaza amenazaba con una escalada regional en Oriente Medio.

La propia subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, asumió en enero algunas de las responsabilidades de Austin en su ausencia, sin embargo, ella tampoco tenía conocimiento de que el secretario se encontraba hospitalizado.



De acuerdo con CNN, que cita a funcionarios de Defensa, la subsecretaria empezó a cubrir algunas de las funciones de Austin el día 2 de enero, pero no supo de la hospitalización de su jefe hasta dos días después.

Tras las polémicas que desató que Austin encubriera su enfermedad y su hospitalización, Biden dijo entonces que el no informarle de la hospitalización fue un error, pero insistió en que confía plenamente en su secretario de Defensa.

Austin reconoció en enero que pudo "haber hecho un mejor trabajo" y la Casa Blanca anunció una revisión de los protocolos para los funcionarios.

