El secretario de Defensa de EEUU sale del hospital tras cirugía que ocultó por días

Video ¿Debe renunciar el secretario de Defensa tras ocultar su hospitalización por un cáncer? El debate en línea de fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue dado de alta este lunes tras dos semanas de haber sido ingresado en el hospital, lo que generó una polémica porque el presidente, Joe Biden, no fue inmediatamente informado de su hospitalización.

El Pentágono anunció en un comunicado que "tras consultarlo con el personal médico, el secretario Austin fue dado de alta hoy del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed", a las afueras de Washington.

El secretario de Defensa, que padece cáncer de próstata, continúa su recuperación y seguirá desempañando sus funciones desde casa hasta que esté en condiciones de regresar al Pentágono.

El equipo médico del secretario dijo este lunes en un comunicado que "el cáncer de próstata del secretario Austin fue tratado temprana y eficazmente, y su pronóstico es excelente".

¿Por qué fue polémica su hospitalización?

Austin, de 70 años, fue sometido el pasado 22 de diciembre a una prostatectomía para tratar su cáncer y posteriormente fue dado de alta, pero el 1 de enero por la noche volvió al centro médico por una infección del trato urinario derivada de la operación y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Biden y otros altos funcionarios no se enteraron de la hospitalización sino hasta el 4 de enero, y Austin no reveló el diagnóstico de cáncer hasta el día 9 de enero. Biden ha dicho que el no informarle de la hospitalización fue un error, pero ha insistido en que confía plenamente en su secretario de Defensa.

La oposición ha denunciado que durante esos días hubo un vacío de poder al frente del Pentágono en un momento crítico, en el que la guerra de Gaza amenaza con una escalada regional en Oriente Medio.

Austin reconoció que pudo "haber hecho un mejor trabajo" y la Casa Blanca anunció una revisión de los protocolos para los funcionarios.

