El secretario de Defensa de EEUU en la UCI sin avisar a Biden

Video Biden llega a Israel y habla sobre la mortal explosión de un hospital en Gaza: la Voz de la Mañana

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, admitió el sábado su responsabilidad por no informar de su reciente hospitalización, tras conocerse que ni el presidente Joe Biden sabía que estaba enfermo y no podía desempeñar sus funciones.

El Pentágono esperó hasta el viernes por la noche para anunciar que Austin, de 70 años, había sido internado cuatro días antes "por complicaciones derivadas de un procedimiento médico electivo reciente", una violación del protocolo habitual en un momento en que Estados Unidos está inmerso en la crisis de Oriente Medio.

PUBLICIDAD

Un funcionario de la Casa Blanca no precisó cuándo Biden fue informado de la ausencia de Austin, pero indicó que ambos "hablaron esta tarde y la conversación fue cordial". "El presidente tiene plena confianza en el secretario Austin. Está deseando que vuelva al Pentágono", declaró el funcionario a la agencia AFP.

La cadena NBC News informó que Austin estuvo en cuidados intensivos durante cuatro días y permaneció en el hospital el sábado.

"Reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo para asegurarse que el público estuviera debidamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor", dijo Austin en un comunicado.

"Pero es importante decir esto: este fue mi procedimiento médico, y asumo toda la responsabilidad por mis decisiones sobre la divulgación", completó. Añadió que "volvería pronto al Pentágono", agradeciendo a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por los cuidados.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de CNN de este domingo, la propia subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, quien asumió algunas de las responsabilidades de Austin en su ausencia, tampoco tenía conocimiento de que el secretario se encontraba hospitalizado.

De acuerdo con el reporte de la cadena, que cita a funcionarios de Defensa, la subsecretaria empezó a cubrir algunas de las funciones de Austin el día 2 de enero, pero no supo de la hospitalización de su jefe hasta dos días después.

Lloyd Austin es el encargado de los 1.4 millones de militares activos de EEUU

Su hospitalización se produce cuando las tensiones se disparan en Oriente Medio como consecuencia de la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, con fuerzas respaldadas por Irán en Yemen que atacan las rutas marítimas, mientras que otras en Irak y Siria hostigan a las tropas estadounidenses con cohetes y aviones no tripulados.

PUBLICIDAD

Lloyd es el encargado de los 1.4 millones de militares activos de Estados Unidos.

Video Cómo un pequeño país puede poner en jaque la economía israelí



Kathleen Hicks, la vicesecretaria, estaba preparada para intervenir y tomó algunas decisiones rutinarias en su nombre durante ese tiempo, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Defensa.

El sitio web Politico fue el primero en informar que Austin llevaba tres días en el hospital antes de que funcionarios del Pentágono se lo comunicaran al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca. Sullivan informó entonces a Biden, según Politico.

También comunicó que el Congreso se enteró de la hospitalización de Austin 15 minutos antes de la declaración pública del viernes por la noche.

El Consejo de Seguridad Nacional remitió el sábado las preguntas al Pentágono, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El senador estadounidense Tom Cotton, miembro republicano del Comité de Servicios Armados, exigió una explicación. "El secretario de Defensa es el eslabón clave en la cadena de mando entre el presidente y los militares", dijo. "Si este informe es cierto, debe haber consecuencias por este fallo escandaloso", explicó en una declaración el sábado.

Mira también: