Hospitalización del secretario de Defensa Lloyd Austin se debió a un cáncer de próstata

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, está siendo tratado por cáncer de próstata, según un comunicado emitido el martes por el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

A pesar de haber sido intervenido con éxito para tratar la enfermedad, Austin fue reingresado al hospital como consecuencia de una fuerte infección del tracto urinario que le causó fuertes dolores y requirió su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

Pero esa información no se presentó en su momento, y por eso el Pentágono ha enfrentado fuertes cuestionamientos después de que se revelara el viernes que Austin había estado hospitalizado durante días sin avisar a la opinión pública o al presidente Joe Biden.

Biden y otros altos funcionarios de seguridad nacional, incluyendo la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, no se enteraron de la hospitalización del secretario de Defensa hasta tres días después de su ingreso

Pronóstico excelente

Según el comunicado, la afección fue diagnosticada tempranamente a principios de diciembre. El 22 de ese mes Austin fue sometido a una prostatectomía, descrita como un “procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo”, regresando a casa a la mañana siguiente con un pronóstico “excelente”.

Sin embargo, el primero de enero, Austin fue readmitido en el hospital debido a complicaciones “que incluían náuseas con dolor intenso en el abdomen, la cadera y las piernas”, causadas por una infección del tracto urinario, según indica el comunicado.

Desde entonces, Austin ha estado recluido en el hospital recibiendo tratamiento por la infección. El secretario de Defensa “nunca perdió el conocimiento y nunca se sometió a anestesia general”, según el comunicado.

Cambio de política

El martes temprano, mientras continuaba la controversia, el jefe de gabinete de la Casa Blanca ordenó a los miembros del gabinete que notifiquen a su oficina cuando no puedan cumplir con sus funciones. Mientras tanto, el gobierno de Biden, sorprendido por la enfermedad de Austin la semana pasada, está organizando una revisión de políticas.

Jeff Zients, en un memorando a los secretarios del gabinete, ordenó que enviaran a la Casa Blanca cualquier procedimiento existente para delegar autoridad en caso de incapacitación o pérdida de comunicación antes del viernes.

Mientras la revisión está en curso, Zients exigió a las dependencias del gobierno federal que notifiquen a su oficina y a la oficina de asuntos del gabinete en la Casa Blanca cuando alguna de ellas experimente una circunstancia en la que alguno de sus jefes no puede desempeñar sus funciones.

Después de que Biden y otros altos funcionarios no fueron informados de la hospitalización de Austin y la entrega del mando a su adjunto, un portavoz del Pentágono justificó el error diciendo que una empleada clave estaba enferma de gripe.

"Las agencias deben garantizar que se designe a un funcionario cuando un miembro del gabinete viaje a áreas con acceso limitado o nulo a la comunicación, esté siendo hospitalizado o sometido a un procedimiento médico que requiera anestesia general, o en circunstancias en las que pueda estar inubicable", dijo Zients.

El memorando también requiere que las agencias documenten cuándo se produce dicha transferencia de autoridades y que la persona que desempeña el papel interino establezca rápidamente contacto con el personal pertinente en la Casa Blanca.

The Associated Press obtuvo una copia del memorando.