Biden mantiene "plena confianza" en su secretario de Defensa, pero revisarán por qué ocultó por días su hospitalización

La Casa Blanca dijo este lunes que revisará qué reglas de procedimiento se quebraron cuando el secretario de Defensa, Lloyd Austin, no avisó durante días ni al presidente Joe Biden ni a los principales funcionarios del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional de su hospitalización.

Pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca dejó claro que Austin todavía gozaba de la confianza del mandatario y que la revisión mirará los procedimientos vigentes para "tratar de aprender de esta experiencia".

El Pentágono dio a conocer en la víspera nuevos detalles sobre la hospitalización de Austin. Dijo que fue sometido a un procedimiento médico el 22 de diciembre y que regresó a casa al día siguiente pero tuvo que ser admitido en cuidados intensivos el 1 de enero cuando comenzó a experimentar un dolor intenso.

La información, que no revela la naturaleza de la dolencia, se supo cuando miembros de ambos partidos en el Congreso expresaron profundas preocupaciones sobre el secreto de la estadía de Austin en el hospital y el hecho de que el presidente y otros altos líderes no fueron informados de ella por días.

Austin asumió la responsabilidad por no avisar a Biden ni a altos funcionarios de seguridad

El comunicado, emitido por el mayor general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, dice que Austin fue internado en la unidad de cuidados intensivos del centro médico del Ejército Walter Reed "debido a sus necesidades médicas y que luego permaneció en ese lugar debido en parte a consideraciones de espacio y privacidad del hospital".

El hecho de que el Pentágono no haya revelado durante días la hospitalización de Austin, ni siquiera a Biden, al Consejo de Seguridad Nacional y a los principales líderes del Pentágono, refleja una sorprendente falta de transparencia sobre su enfermedad, su gravedad y cuándo podría ser dado de alta. Ese secretismo, cuando Estados Unidos hace malabarismos con innumerables crisis de seguridad nacional, va en contra de la práctica normal del presidente y otros altos funcionarios y miembros del gabinete.

Ryder dijo que el Consejo de Seguridad Nacional y la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, no fueron notificadas hasta el jueves 4 de enero que Austin había estado hospitalizado desde el 1 de enero. Ryder dijo que la jefa de gabinete de Austin, Kelly Magsamen, estaba enferma y “no pudo hacer la notificación antes". Dijo que Magsamen informó el jueves a Hicks y al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

Una vez notificada, Hicks comenzó a preparar declaraciones para enviar al Congreso e hizo planes para regresar a Washington. Hicks estaba en Puerto Rico de licencia, pero tenía equipo de comunicaciones con ella para permanecer en contacto y ya se le habían asignado algunas tareas a nivel de miembros del gabinete el martes.

El Pentágono no dijo si Hicks recibió una explicación el martes de por qué asumía algunas de las funciones de Austin, pero las transferencias temporales de autoridad no son inusuales y a menudo se realizan sin explicaciones detalladas. Hicks decidió no regresar después de que le informaron que Austin retomaría el control total el viernes.

Cuándo Biden supo que su secretario de Defensa estaba hospitalizado

Sullivan le informó a Biden sobre la estadía médica de Austin el jueves, según tres personas con conocimiento de la hospitalización que no estaban autorizadas a hablar públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, Austin asumió la responsabilidad por los retrasos en la notificación.

“Reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo asegurando que el público estuviera adecuadamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor”, dijo. "Pero es importante decir esto: este fue mi procedimiento médico y asumo toda la responsabilidad por mis decisiones sobre la divulgación".

Austin, de 70 años, permanece hospitalizado y los funcionarios no han podido decir cuánto tiempo permanecerá en Walter Reed. En su declaración, Austin dijo que se está recuperando y espera regresar pronto al Pentágono, pero no proporcionó otros detalles sobre su dolencia.

Reacciones de miembros del Congreso

El senador Roger Wicker, el republicano de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que el episodio erosiona la confianza en la administración Biden y pidió al departamento que proporcione a los legisladores una "explicación completa de los hechos de inmediato".

"Me alegra saber que el secretario Austin está en mejor estado y le deseo una pronta recuperación", dijo Wicker en un comunicado. "Sin embargo, el hecho es que el Departamento de Defensa ocultó deliberadamente la condición médica del Secretario de Defensa durante días. Eso es inaceptable”, agregó.

No son solo los republicanos quienes que expresan alarma. En una declaración conjunta, los representantes Mike Rogers, republicano por Alabama, y Adam Smith, demócrata por Washington, dijeron que estaban “preocupados por cómo se manejó la divulgación del estado del secretario”.

Entre las preguntas que tenían estaban cuál fue el procedimiento médico y cuáles fueron las complicaciones resultantes, cómo y cuándo se hizo la delegación de sus responsabilidades y el motivo de la demora en la notificación al presidente y a los legisladores. Rogers es presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y Smith es el principal demócrata del panel.

"La transparencia es de vital importancia", dijeron los dos legisladores. Austin "debe proporcionar estos detalles adicionales sobre su salud y el proceso de toma de decisiones que tuvo lugar la semana pasada lo antes posible".

El secretario de Estado, Antony Blinken, por su parte expresó su apoyo a Austin en una conferencia de prensa celebrada el domingo en Qatar.

"Ha sido un líder extraordinario para este país, con uniforme y ahora sin uniforme", dijo Blinken. Añadió que “poder servir junto a él" ha sido un punto culminante en su carrera.

El mayor general Ryder dijo que Austin puede realizar todas sus tareas, tiene comunicaciones seguras en Walter Reed y está en contacto con su equipo, recibiendo actualizaciones y brindando orientación. Dijo que no sabe si Austin realizará sesiones informativas en persona la próxima semana.

Con información de The Associated Press y AFP.