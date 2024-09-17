Por qué el grupo mexicano Maná rompió relaciones con Nicky Jam, el reguetonero que Trump confundió con una chica "muy sexy" en un mitin

Video ¿Qué tanto impulsará a la campaña de Kamala Harris haber recibido apoyo público de Taylor Swift? Lo analizamos

El grupo musical mexicano Maná anunció que quitará de su catálogo digital la colaboración con el cantante Nicky Jam, luego de que el puertorriqueño expresara su apoyo al candidato republicano Donald Trump.

“Maná no trabaja con racistas”, dijo el grupo en una publicación de Instagram en la que explicaron su decisión de retirar la canción ‘De pies a cabeza’ de plataformas en línea. La canción es un remix de la original de 1992 incluida en el álbum clásico ‘¿Dónde jugarán los niños?'.

PUBLICIDAD

“Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente”, escribió el grupo en Instagram.

“Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam 'De pies a cabeza' de todas las plataformas digitales”, escribieron.

Nicky Jam expresó su respaldo a Tump el viernes pasado, tras un embarazoso momento en un mitin el viernes en Las Vegas. Al presentarlo, se hizo evidente que el republicano pensaba que era una mujer y dijo: “La superestrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es muy sexy. ¿Dónde está Nicky?”.

A pesar de la confusión, el puertorriqueño expresó su gusto por conocer a Trump, quien desde su primera campaña presidencial ha prometido cerrar la frontera y propugnó una dura retórica antiinmigrantes.

La reacción de Nicky Jam tras la decisión de Maná

El cantante puertorriqueño había publicado el fin de semana en Instagram una fotografía que decía: “Nicky Jam la potra la bichota”, haciendo referencia a que Trump lo había confundido con una mujer en el mitin en Las Vegas, pero horas después borró la fotografía.

En la imagen se veía a Trump y a Nicky Jam con un texto en español que decía: “Donald Trump: ¿Conoces a Nicky Jam? Es muy sexy”, pocas horas después de haber publicado la imagen, el cantante la borró de su cuenta ante cientos de comentarios que criticaban su apoyo para el republicano.

Nicky Jam también bloqueó los comentarios de otra de sus publicaciones en Instagram y no ha hecho algún comentario al respecto de la decisión de Maná de eliminar la canción de su repertorio digital.

PUBLICIDAD

El discurso antiinmigrante ha sido una bandera en las campañas políticas de Trump y le ha ayudado a conseguir un gran número de seguidores.

Trump ha dicho que, de ser elegido como presidente, su plan es llevar a cabo la "mayor deportación (de inmigrantes) de la historia del país".

Maná ha apoyado la causa de los migrantes en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.

En 2018, al recibir el premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, su vocalista Fher Olvera prometió: “Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país; en el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es”.

Los ‘dreamers’ también critican el apoyo de Nicky Jam a Trump

Varios beneficiarios del programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), conocidos como ‘dreamers’ criticaron la postura del cantante puertorriqueño que años atrás había mostrado su apoyo a los hijos de migrantes que llegaron a EEUU sin documentos o estatus legal.

En 2018, Nicky Jam participó en un documental de la plataforma Spotify en el que mostró su apoyo a los ‘dreamers’.

“Han estado viviendo en este país haciendo las cosas bien. Les quitarán su libertad, les quitarán a sus familias e intentarán que dejen de ser estadounidenses”, dijo en 2018 el cantante, poco después de que, en 2017, Trump intentara rescindir el DACA, medida que fue bloqueada por la Corte Suprema de EEUU.

“Obviamente es una situación racista. Cuando él sale con esa actitud y dice: ‘Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo’. ¿Qué es grande para él? Yo creo que este país ya es grande. Nosotros construimos Estados Unidos”, dice el cantante sobre Trump en el el videodocumental que también sirvió para promocionar su música antes de una serie de conciertos en EEUU.

PUBLICIDAD

Adrián Escárate, un beneficiario del DACA que participó en el documental de Nicky Jam, criticó el cambio de postura del cantante.

“Estoy en el video donde compartí con Nicky Jam los temores que como yo tenían miles de #DREAMers con #DACA sobre nuestras protecciones quitadas por Trump. Ahora parece que Nicky Jam me usó para promover su música + vender a nuestra comunidad. Gracias por nada”, dice una publicación en X (antes Twitter).

Juan Escalante, un exbeneficiario de DACA que realiza activismo digital a favor de los ‘dreamers” consideró que “la hipocresía de Nicky Jam no tiene límites”.

Astrid Silva, fundadora de Dream Big Nevada, una asociación que da asesorías legales a familias inmigrantes, trató de suavizar la polémica respecto a la postura de Nicky Jam.

“La gente es libre de apoyar a quien quiera, los demás también son libres de seguir cuestionándoles”, escribió Silva en X.



Mira también: