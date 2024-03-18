Estados Unidos prohíbe de forma definitiva el uso del peligroso asbesto, tras una dilación de casi 30 años

Video Polémica por edulcorante aspartamo: la OMS dice que podría ser cancerígeno, pero la FDA está en desacuerdo

La Agencia de Protección Ambiental anunció este lunes una prohibición total del asbesto, un cancerígeno que mata a miles de estadounidenses cada año, pero que todavía se utiliza en algunos blanqueadores con cloro, pastillas de freno y otros productos.

La regla final marca una importante expansión de la regulación de la EPA bajo una ley histórica de 2016, que revisó las regulaciones que rigen decenas de miles de químicos tóxicos en productos cotidianos, desde limpiadores domésticos hasta ropa y muebles.

La nueva norma prohibirá el uso del amianto o crisotilo. La sustancia se encuentra en productos como forros y juntas de frenos y se utiliza para fabricar blanqueador con cloro e hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, incluidos algunos que se utilizan para la purificación del agua.

El administrador de la EPA, Michael Regan, calificó la norma final como un paso importante para proteger la salud pública.

“Con la prohibición de hoy, la EPA finalmente está cerrando la puerta a una sustancia química tan peligrosa que ha sido prohibida en más de 50 países”, dijo Regan. "Esta prohibición histórica lleva más de 30 años preparándose y es gracias a las enmiendas que el Congreso hizo en 2016 para corregir la Ley de Control de Sustancias Tóxicas", la principal ley estadounidense que regula el uso de sustancias químicas.

“La ciencia es clara: el asbesto es un carcinógeno conocido que tiene graves impactos en la salud pública. Esta acción es solo el comienzo mientras trabajamos para proteger a todas las familias, trabajadores y comunidades estadounidenses de los químicos tóxicos'', dijo Regan.

Qué daños ocasiona el asbesto a la salud

Se sabe que la exposición al asbesto causa cáncer de pulmón, mesotelioma y otros cánceres, y está relacionada con más de 40,000 muertes en EEUU cada año. Por lo que poner fin a los usos actuales del asbesto promueve los objetivos del Cancer Moonshot del presidente Joe Biden, una iniciativa de todo el gobierno para acabar con el cáncer en el país.

La ley de 2016 autorizó nuevas reglas para decenas de miles de químicos tóxicos que se encuentran en productos cotidianos, incluidas sustancias como el asbesto y el tricloroetileno que durante décadas se sabe que causan cáncer, pero que, en gran medida, no estaban reguladas por la ley federal.

Conocida como Ley Frank Lautenberg de Seguridad Química, la norma tenía como objetivo aclarar una mezcolanza de legislaciones estatales que rigen las sustancias químicas y actualizar la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, una ley de 1976 que había permanecido sin cambios durante 40 años.

La EPA prohibió el asbesto en 1989, pero la norma fue revocada en gran medida por una decisión del Tribunal de Apelaciones de 1991 que debilitó la autoridad de la EPA bajo la TSCA para abordar los riesgos para la salud humana derivados del asbesto u otras sustancias químicas existentes. La ley de 2016 exigía que la EPA evaluara los productos químicos y estableciera protecciones contra riesgos irrazonables.

El asbesto, que alguna vez fue común en el aislamiento de viviendas y otros productos, está prohibido en más de 50 países y su uso en Estados Unidos ha ido disminuyendo durante décadas. La única forma de asbesto que se sabe que actualmente se importa, procesa o distribuye para su uso en los EEUU es el asbesto o crisotilo, que se importa principalmente de Brasil y Rusia. Lo utiliza la industria cloro-álcalina, que produce lejía, sosa cáustica y otros productos.

La mayoría de los productos de consumo que históricamente contenían amianto han sido descontinuados.

Si bien el cloro es un desinfectante comúnmente utilizado en el tratamiento del agua, hay ocho plantas EEUU que todavía usan diafragmas de asbesto para producir cloro e hidróxido de sodio. Las plantas están ubicadas principalmente en Luisiana y Texas.

El uso de diafragmas de asbesto ha ido disminuyendo y ahora representa menos de un tercio de la producción de cloro-álcali en Estados Unidos, dijo la EPA.

La norma de la EPA prohibirá las importaciones de asbesto para cloro-álcali tan pronto como se publique, pero introducirá prohibiciones graduales sobre el uso de cloro-álcali durante cinco o más años para proporcionar lo que la agencia llamó "un período de transición razonable".

Prohibición inmediata de asbesto generaría escasez y aumento de precios

La prohibición de la mayoría de los demás usos del amianto entrará en vigor en dos años.

La Asociación Nacional de Agencias de Agua Limpia, que representa a 350 agencias de tratamiento de aguas residuales de propiedad pública, dijo antes de que se anunciara la norma final que una prohibición inmediata del asbesto “provocaría casi con seguridad escasez y aumentos de precios del cloro y otros productos químicos de desinfección y tratamiento utilizados por la comunidad”. sector del agua."

El Consejo Estadounidense de Química, el grupo de presión más grande de la industria química, dijo que se necesita un período de transición de 15 años para evitar una interrupción significativa de los suministros de cloro e hidróxido de sodio.

La prohibición del asbesto en las pastillas de freno de los yacimientos petrolíferos, los frenos y forros de automóviles de posventa y otras juntas entrará en vigor en seis meses.

La norma de la EPA permite el uso de juntas de láminas que contienen asbesto hasta 2037 en el sitio del río Savannah del Departamento de Energía de EEUU en Carolina del Sur para garantizar que la eliminación segura de materiales nucleares pueda continuar según lo previsto.

Scott Faber, vicepresidente senior del Grupo de Trabajo Ambiental, un grupo de defensa que presionó para prohibir el asbesto, elogió la acción de la EPA.

