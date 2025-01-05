Declaraciones de impuestos 2025: cuatro cambios clave que aplican a los 'taxes' en esta temporada

Video Temporada de impuestos 2025: te contamos cuáles son los cuatro cambios clave que anunció el IRS

En unas semanas comenzará la temporada de impuestos 2025 del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y, como suele ocurrir cada año, en esta también cambiarán montos clave en créditos, deducciones y las escalas tributarias o 'tax brackets'.

Son ajustes que el IRS realiza debido a la inflación y que, en algunos casos, pueden ayudar a reducir la deuda con esta agencia federal.

Aquí te recordamos cuatro de ellos.

Las escalas tributarias o 'tax brackets' del IRS para la temporada de impuestos 2025

Son siete las escalas tributarias o 'brackets', que van desde 10% hasta 37%. Recordemos que al IRS no se le paga un solo porcentaje en impuestos federales. Esa agencia toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

Así serán las escalas tributarias o 'tax brackets' que aplican en las declaraciones de impuestos que presentaremos este año al IRS:

Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $11,600 que una persona haya ganado en 2024 (y a los primeros $23,200 en el caso de una pareja que declara de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos entre $11,601 y $47,150 (y a los ingresos entre $23,201 y $94,300 en el caso de las parejas que declaren de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos entre $47,151 y $100,525 (y a los ingresos entre $94,301 y $201,050 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos entre $100,526 y $191,950 (y a los ingresos entre $201,051 y $383,900 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos entre $191,951 y $243,725 (y a los ingresos entre $383,901 y $487,450 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos entre $243,726 y $609,350 (y a los ingresos entre $487,451 y $731,200 en el caso de las pareja que declaran de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos por encima de $609,350 (y a los ingresos por encima de $731,200 en el caso de las parejas que declaran de forma conjunta)

La deducción estándar, que reduce los ingresos por los que debes pagar impuestos

La deducción estándar o 'standard deduction' en inglés reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos, explica Tax Foundation.

La deducción estándar de las personas que declaran de forma individual: es de $14,600 en el año tributario 2024, es decir, es la que aplica a las declaraciones de impuestos de esta temporada de 'taxes' 2025.

En el caso de las parejas que declaran sus impuestos de forma conjunta: la deducción estándar es de $29,200 en esta temporada de impuestos.

Y para quienes son cabeza de hogar: la deducción estándar es de $21,900.

El Crédito Tributario por Hijo y cuánto el IRS puede darte como reembolso por él

El Crédito Tributario por Hijo, conocido por su sigla en inglés CTC, no suele cambiar: son $2,000 cada año por cada hijo o menor elegible. Lo que sí cambia levemente es la cantidad de ese crédito que puede ser reembolsada por el IRS.

"Para los años tributables desde 2024, la cantidad usada para determinar el monto del crédito que puede ser reembolsable es $1,700", dijo el IRS en una guía.

El Crédito por Ingresos del Trabajo y los montos que aplican esta temporada de impuestos

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido por su sigla en inglés EITC, será de hasta $7,830 para los contribuyentes elegibles con tres o más hijos. Estos son los montos de este crédito para otros contribuyentes:

Los contribuyentes elegibles sin hijos: podrán solicitar un crédito máximo de $632

Los contribuyentes elegibles con un hijo: podrán solicitar un crédito máximo de $4,213

Los contribuyentes elegibles con dos hijos: podrán solicitar un crédito máximo de $6,960

