Así es la pesadilla de tratar de pagar en efectivo tus impuestos en Estados Unidos

Llegué al edificio del IRS, pasé por una revisión de seguridad similar a la de un aeropuerto y me registré a tiempo. La recepcionista fue educada y nuevamente me recordó todas las formas de pagar sin efectivo. Después de que me negué, me pidió que tomara asiento en la sala de espera llena de gente con papeleo. Mientras me alejaba, la recepcionista se dio una palmada en el rostro mientras negaba con la cabeza, lo que no era una señal positiva.