Por qué el bilingüismo puede provocar una crisis de identidad en hijos de inmigrantes latinos y qué deben hacer los padres

Los jóvenes son sometidos a estándares poco realistas que no reflejan sus realidades bilingües. Cuando los latinos más jóvenes cambian de código, entienden más de lo que pueden hablar, muestran un acento no nativo en español o hablan inglés entre ellos, los miembros mayores de la comunidad a menudo ven esto como una evidencia de que realmente no hablan español.