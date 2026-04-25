Crimen

La historia de Timothy Jones Sr: Su hijo asesinó a sus 5 nietos en Lexington

El punto de quiebre llegó con una llamada desde Mississippi. Un oficial informó que Jones Jr. había sido detenido en un control de tráfico, pero había algo extraño: una inquietante pista, manchas de sangre en el vehículo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Gritos de niños y su madre esposada: familia de Nueva Jersey denuncia arresto de ICE

Antes de que la policía confirmara lo impensable, Timothy Jones Sr. ya cargaba con una certeza dolorosa: sus cinco nietos, de entre 1 y 8 años, estaban muertos y el responsable era su propio hijo.

Todo comenzó con una ausencia sin importancia, pero que pronto encendió todas las alarmas. En agosto de 2014, los niños no asistieron a la escuela y nadie lograba contactar a su padre, Timothy Jones Jr. La preocupación escaló rápidamente cuando un amigo le confirmó a Jones Sr. que tampoco se había presentado a trabajar.

PUBLICIDAD

"Recuerdo haberle dicho a mi esposa: 'Sé que los ha matado'", reconoció el hombre entre lágrimas al medio Fox News Digital. "Simplemente no sé dónde están. Pero sé que lo hizo. Lo sé en mi corazón. Lo podía sentir".

Su hijo, Jones Jr. confesó que había asesinado a los cinco menores en su casa en el condado de Lexington, Carolina del Sur, en agosto de 2014; después metió a los niños en cinco bolsas de basura y los abandonó en la carretera en Camden, Alabama, a más de 420 millas de distancia.

Los primeros indicios

Más sobre Estados Unidos

Exconvicto asume el mando del polémico sistema penitenciario de Rikers Island en Nueva York
6 mins

Exconvicto asume el mando del polémico sistema penitenciario de Rikers Island en Nueva York

Estados Unidos
Policía de Texas podrá detener y deportar a migrantes sospechosos de estancia irregular
2 mins

Policía de Texas podrá detener y deportar a migrantes sospechosos de estancia irregular

Estados Unidos
Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’
2 mins

Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’

Estados Unidos
Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas
2 mins

Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas

Estados Unidos
Tiroteo en el Mall de Luisiana: Joven de 17 años se entrega a la Policía; lo acusan de homicidio
2 mins

Tiroteo en el Mall de Luisiana: Joven de 17 años se entrega a la Policía; lo acusan de homicidio

Estados Unidos
Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz
2 mins

Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz

Estados Unidos
La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"
2 mins

La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"

Estados Unidos
Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado
2 mins

Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado

Estados Unidos
EEUU acusa a soldado de usar información clasificada para ganar una apuesta de más de 400.000 dólares por la captura de Maduro
3 mins

EEUU acusa a soldado de usar información clasificada para ganar una apuesta de más de 400.000 dólares por la captura de Maduro

Estados Unidos
Alerta viajeros: estos aeropuertos podrían retrasar vuelos hoy por mal clima en el país
1 mins

Alerta viajeros: estos aeropuertos podrían retrasar vuelos hoy por mal clima en el país

Estados Unidos

El punto de quiebre llegó con una llamada desde Mississippi. Un oficial informó que Jones Jr. había sido detenido en un control de tráfico, pero había algo extraño: una inquietante pista, manchas de sangre en el vehículo, y ningún rastro de los cinco niños.

Desesperado, el abuelo pidió ver a su hijo. Lo que encontró en la sala de interrogatorios no era el niño que había criado solo, como padre soltero, sino un hombre irreconocible. “Era como mirar a un animal salvaje”, describió, marcando el instante en que la sospecha se convirtió en certeza.

Timothy Jones, Sr. (izquierda), abraza a su hijo Travis Jones durante un servicio conmemorativo en Amory, Mississippi, el viernes 12 de septiembre de 2014. La policía afirma que Timothy Ray Jones Jr., de 32 años, asesinó a sus tres hijos y dos hijas, envolvió sus cuerpos en bolsas de basura individuales y condujo durante días por varios estados con sus cuerpos en descomposición antes de abandonarlos en una colina rural de Alabama. Los niños fueron recordados en la Iglesia de Cristo de Amory. Durante el programa se mostró una foto de cada niño sonriendo y se describió lo que les gustaba hacer. (Foto AP/Thomas Graning)
Timothy Jones, Sr. (izquierda), abraza a su hijo Travis Jones durante un servicio conmemorativo en Amory, Mississippi, el viernes 12 de septiembre de 2014. La policía afirma que Timothy Ray Jones Jr., de 32 años, asesinó a sus tres hijos y dos hijas, envolvió sus cuerpos en bolsas de basura individuales y condujo durante días por varios estados con sus cuerpos en descomposición antes de abandonarlos en una colina rural de Alabama. Los niños fueron recordados en la Iglesia de Cristo de Amory. Durante el programa se mostró una foto de cada niño sonriendo y se describió lo que les gustaba hacer. (Foto AP/Thomas Graning)
Imagen Thomas Graning/AP


En ese encuentro, la tensión escaló, Jones Jr. llegó a amenazar con matarlo. El padre, lejos de responder con miedo, apeló al amor: “No puedes matarme. Te amo”, le dijo. Pero su objetivo no era salvarse a sí mismo, sino obtener una respuesta, una pista, cualquier señal que condujera a sus nietos.

La verdad era aún más brutal. En agosto de 2014, Timothy Jones Jr. asesinó a sus cinco hijos, de entre 1 y 8 años, en su casa de Carolina del Sur. Luego condujo durante días con los cuerpos en su vehículo antes de abandonarlos en Alabama, en un intento por ocultar el crimen.

PUBLICIDAD

En 2004, Jones Jr. se casó con Amber Kyzer, formaron una familia con cinco hijos y después de ocho años de una relación turbulenta, finalmente se divorciaron en 2012. Un fiscal otorgó la custodia principal al hombre. Su padre, abuelo de los niños le ofreció ayuda, pero él se negó.

"Le rogué: 'Déjanos ayudarte. Tienes familia que podría ayudarte. Estoy aquí'. Pero lo único que dijo fue: 'Todo saldrá bien'”, dijo Timothy Jones Sr. en su participación en la serie de crímenes de Investigation Discovery, “El mal que vive aquí: Mi hijo el asesino”.

Timothy Jones, Sr., a la derecha, abraza a un simpatizante tras un servicio conmemorativo en Amory, Mississippi, el viernes 12 de septiembre de 2014. La policía afirma que Timothy Ray Jones Jr., de 32 años, asesinó a sus tres hijos y dos hijas, envolvió sus cuerpos en bolsas de basura individuales y condujo durante días por varios estados con sus cuerpos en descomposición antes de abandonarlos en una colina rural de Alabama. Los niños fueron recordados en la Iglesia de Cristo de Amory. Durante el programa se mostró una foto de cada niño sonriendo y se describió lo que les gustaba hacer. (Foto AP/Thomas Graning)
Timothy Jones, Sr., a la derecha, abraza a un simpatizante tras un servicio conmemorativo en Amory, Mississippi, el viernes 12 de septiembre de 2014. La policía afirma que Timothy Ray Jones Jr., de 32 años, asesinó a sus tres hijos y dos hijas, envolvió sus cuerpos en bolsas de basura individuales y condujo durante días por varios estados con sus cuerpos en descomposición antes de abandonarlos en una colina rural de Alabama. Los niños fueron recordados en la Iglesia de Cristo de Amory. Durante el programa se mostró una foto de cada niño sonriendo y se describió lo que les gustaba hacer. (Foto AP/Thomas Graning)
Imagen Thomas Graning/AP

Con el paso del tiempo, los recuerdos comenzaron a reorganizarse en la mente del abuelo. Episodios aislados de la infancia de su hijo, comportamientos violentos, estallidos de ira, adquirieron un nuevo significado. Lo que antes parecían incidentes corregibles, ahora se percibían como señales ignoradas de un deterioro más profundo.

La vida adulta de Jones Jr. tampoco estuvo exenta de conflictos. En 2001, fue acusado de delitos como robo, allanamiento, robo de vehículos y falsificación de cheques. Fue sentenciado a siete años de prisión y al salir comenzó una transformación. “ Se levantaba y actuaba de forma extraña. No me lo esperaba”, recordó.

Según la defensa, el estrés y problemas de salud mental influyeron en su comportamiento, pero para la fiscalía, actuó con plena conciencia.

El juicio cerró el capítulo judicial, pero no el emocional. Un jurado lo declaró culpable de cinco cargos de asesinato y lo condenó a muerte. Para su padre, la sentencia no trajo alivio, solo una carga permanente de preguntas sin respuesta y una culpa que no se disipa.

PUBLICIDAD

Hoy, Timothy Jones Sr. vive con el peso de lo irreversible. Se reprocha no haber insistido más, no haber visto con claridad lo que ahora parece evidente . Su historia no es solo la de un crimen atroz, sino la de un hombre que intuyó la tragedia antes de que ocurriera, pero no pudo detenerla. Una intuición que, lejos de salvar, terminó siendo el preludio de una pérdida absoluta.

Relacionados:
CrimenNoticiaspadresNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX