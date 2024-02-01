Subió a un cañón de 300 pies de altura para una foto, pero se cayó y murió. Tenía 19 años

Video Una joven muere tras comerse una galleta: era alérgica al cacahuate y el producto estaba mal etiquetado

Un hombre de 19 años de edad murió el sábado en Utah después de perder el equilibrio y caer al vacío mientras tomaba fotografías cuando practicaba senderismo con un grupo de amigos en un popular mirador del condado de Wayne.

Las autoridades dijeron que Jonathan Fielding y sus dos amigos estaban cerca del mirador Moonscape, en el pueblo de Hanksville, cuando el joven se acercó demasiado al borde de un precipicio, y cayó.

Las caídas son las causa principal de muerte entre quienes practican senderismo

Según la estación local KTVX, Fielding se había detenido para tomar fotografías poco antes de caer. La policía cree que el joven estaba intentando obtener una mejor toma del paisaje, por lo que su muerte fue declarada accidental.

La familia de Fielding espera que su muerte sirva de advertencia para otras personas que caminan y toman fotografías en zonas precarias.

La hermana de la víctima, Rebecca Fielding, dijo a KTVX que su el joven había caído aproximadamente unos 300 pies y murió por el impacto, y recordó en una emocional publicación en Facebook que ”la gente que debe tener cuidado en estas caminatas” y que “su hermano había estado tratando de tomar una buena foto cuando cayó”.

La joven dijo que “lo más importante que se puede hacer para apoyar a mi familia es crear conciencia sobre la seguridad cuando se practica el senderismo. Mucha gente corre riesgos, mucha gente solo quiere esa foto perfecta, esa vista perfecta, pero eso no vale la vida de nadie”.

Jonathan Fielding Imagen GoFundMe



“No vale la pena tu vida, no vale la pena y la pérdida que sentirán tus familiares y amigos, y no vale el riesgo en que se pone la vida del personal de rescate”, agregó.

Según el Servicio de Parques Nacionales, un promedio de 120 a 150 personas mueren cada año mientras practican senderismo en los parques nacionales de Estados Unidos, siendo las caídas una de las causas principales de esas muertes.

Estas caídas suelen ocurrir a personas que se salieron del sendero establecido o se saltaron barandillas protectoras.

Murió haciendo lo que más amaba

Según un obituario publicado en línea, Jonathan, quien era originario de Blue Spring, Missouri, se había mudado recientemente a Orem, Utah.

“Murió haciendo lo que más amaba: capturar la belleza del aire libre”, dice el obituario, para agregar luego que “ su pasión por la fotografía y su amor por la naturaleza fueron los rasgos que definieron su vida”.

Connor Parry, un pastor de jóvenes y amigo de Fielding, inició una colecta en línea en el sitio web GoFundMe que rápidamente excedió su meta de $20,000 y hasta el momento hab recaudado más de $26,000.

En el texto de la colecta Parry , dice que “Jonathan es amado por muchos y fue un gran ejemplo de amor desinteresado”.

El funeral de Jonathan está programado para el sábado por la mañana.