Jimmy Carter está de acuerdo en que Trump es un 'presidente ilegítimo'

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dijo en una conferencia que una investigación profunda sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016 , demostraría que Donald Trump no ganó la presidencia.

"No hay duda de que los rusos sí interfirieron en las elecciones. Y creo que la interferencia, aunque aún no se ha cuantificado, si se investiga completamente demostraría que Trump realmente no ganó las elecciones en 2016. Perdió las elecciones y fue puesto porque los rusos interfirieron en su nombre", dijo el exmandatario durante una conferencia en el retiro del Centro Carter en Leesburg, Virginia.