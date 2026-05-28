Joe Biden Jill Biden pensó que su esposo Joe Biden estaba sufriendo un derrame cerebral en el debate presidencial de 2024 La exprimera dama y esposa del expresidente Joe Biden, Jill Biden, djio a CBS que pensó que su esposo estaba teniendo un accidente cerebro vascular durante su intervención en el recordado debate presidencial de 2024 con el entonces candidato republicano Donald Trump, donde el demócrata lució dubitativo y que condujo a que renunciara a la nominación para las elecciones de noviembre de ese año.

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El recordado debate presidencial de 2024 entre los entonces presidente demócrata Joe Biden y candidato republicano Donald Trump produjo un momento que cambió esa elección, cuando el mandatario empezó a vacilar en algunas de sus respuestas, despertando críticas sobre su capacidad cognitiva.

Al respecto, la esposa de Biden, Jill Biden, declaró en una entrevista a CBS News que estuvo "asustada" por cómo veía a su esposo, algo que nunca había presenciado, ni antes ni después de ese momento.

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"Está sufriendo un derrame cerebral. Y me asusté muchísimo", expresó Jill Biden a la cadena, en un adelanto de una entrevista que se espera emita la cadena el próximo 31 de mayo.

El impacto del pobre desempeño de Biden, entonces de 81 años causó tal controversia en el país que empezaron a acumularse voces entre los demócratas que pedían al mandatario ceder en su intención de presentarse a la reelección por el partido Demócrata.

En cuanto a Trump, había cumplido 78 años solo un par de semanas atrás.

Apenas un mes después del debate, a falta de poco menos de cuatro meses para las elecciones de noviembre, Biden se retiró y ofreció su respaldo a su vicepresidenta, Kamala Harris, como abanderada de los demócratas.

Harris, de 61 años, perdió las elecciones con Trump, que se convirtió en el presidente 47 en su segundo mandato —tras el período de 2017 a 2021—, siendo la persona de mayor edad en asumir la presidencia.