La demanda que acusa a un hospital de Florida de romperle el cuello a una bebé prematura y ocultar la lesión que le causó la muerte

Video Madre de cuatrillizos recibe factura de hospital por $4 millones: los bebés estaban en cuidados intensivos

Los padres de una bebé prematura presentaron una demanda contra un hospital de Florida en la que denuncian que empleados del centro rompieron el cuello de su hija e intentó ocultar una lesión, lo que le costó la vida a la niña que se encontraba en las incubadoras.

El caso inició cuando Gianna Lopera dio a luz a su hija Jahxy Peets en el Orlando Health Winnie Palmer Hospital el 12 de junio de 2022.

PUBLICIDAD

La bebé nació prematura con 24 semanas de gestación, por lo que fue internada en la unidad de cuidado intensivos para neonatales, dice la demanda presentada por la familia el pasado 17 de octubre en el condado Orange, en Florida.

De acuerdo con el documento, Jahxy no presentaba ninguna lesión al momento de nacer, sin embargo, a las dos semanas los médicos realizaron un examen motriz y una resonancia magnética e identificaron que la bebé tenía una lesión en la médula central.

“Para ponerlo simple. Le habían roto el cuello de Jahxy Peets”, dice la demanda.

El hospital Orlando Health dijo este lunes en una declaración difundida por varios medios que no abordarán “públicamente casos médicos específicos”.

“Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a esta familia, y a cualquier familia que sufra la pérdida de un hijo, pero también creemos que aquellos que proporcionan cuidados en este entorno deben ser juzgados por los hechos, no por especulaciones”, dice el comunicado. “Esperamos debatir los hechos de este caso en el foro apropiado”.

¿Por qué los padres de Jahxy Peets acusan al hospital de la muerte de su hija?

La familia de la bebé acusa a un profesional médico del hospital de romper el cuello de Jahxy al interactuar con ella y después devolverla a su incubadora con el cuello roto sin alertar al personal, dice la denuncia.

Esto causó “una lesión debilitante de la médula espinal” que paralizó a Jahxy y desde entonces la niña no pudo respirar por su cuenta, dice el documento.

PUBLICIDAD

Los padres de la bebé no fueron informados inmediatamente de la lesión en el cuello de Jahxy, ni tampoco fue incluida en los registros médicos, ni reportada a las autoridades tan pronto como sucedió.

“Este suceso traumático no se reconoció o no se notificó, y de los registros se desprende que se intentó encubrir la causa de las lesiones de Jahxy”, dice la denuncia en la que aseguran “este tipo de lesión medular no podría producirse sin el uso de una fuerza excesiva al manipular a un recién nacido”.

A causa de las complicaciones, la bebé murió el 25 de noviembre de 2022 a los 165 días de nacida.

La familia de Jahxy Peets demanda al hospital por $50,000

Antes de que Lopera y Jahmiah Peets, el padre de Jahxy, presentaran su demand a, el hospital admitió que era responsable de la muerte de su hija bajo un estatuto de Florida que limita la suma de dinero que recibiría la familia por los daños, comentó la abogada de los padres de Jaxhy, Nicole Kruegel, a McClatchy News el 18 de octubre.

“Lo que realmente me molesta de este caso es que el hospital admita su responsabilidad e intente llevar el caso a arbitraje”, declaró Kruegel a McClatchy News. “Están reconociendo el terrible daño que han causado, pero solo con fines financieros para limitar su exposición”, dijo.

Además, “aunque el hospital reconoce su negligencia se niega a revelar quién mató a Jahxy Peets”, dice un comunicado de prensa de prensa del buffet de abogados de la familia citado por Miami Herald.

PUBLICIDAD

Por ello la familia presentó la demanda en la que busca una compensación de $50,000 por daños y perjuicios y un juicio con jurado.

Durante una conferencia de prensa este lunes Lopera dijo que “merecen respuestas” sobre lo que le ocurrió a la bebé.

“Todos los padres cuyo bebé nace en el Winnie Palmer merecen saber qué pasó con Jahxy”, dijo Lopera. “Al encubrirlo, están dejando margen para que vuelva a ocurrir”, agregó.

Con lágrimas en los ojos la madre dijo: “nunca tuve la oportunidad de oír llorar a mi hija. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus hermanos ni a su familia. Nunca celebramos ni un solo hito, solo la tuvimos en brazos cuatro veces”.

Mira también: