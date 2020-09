Casi la mitad de los internos en el centro de Adelanto a los que se le hizo la prueba dieron positivo por coronavirus

Según documentos gubernamentales dados a conocer, ha habido un brote importante de covid-19 en el Centro de Procesamiento ICE de Adelanto . De entre 80 inmigrantes encarcelados examinados, 39 dieron positivo al coronavirus y un número no revelado de resultados "aún están pendientes”.



Guillermo Torres, portavoz de la organización sin fines de lucro Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), que es parte de una coalición que pide la liberación de todos los inmigrantes retenidos en Adelanto, dijo a Univision Noticias que “si alguien muere allí es responsabilidad de la empresa privada que administra Adelanto; el grupo GEO tiene una historia horrible de negligencia médica con los detenidos y no tiene humanidad, compasión ni justicia porque ningún inmigrante debería estar encerrado”.