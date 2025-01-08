El caso de la enfermera de Virginia acusada por partir huesos y causar otras lesiones intencionales a bebés prematuros

Video Madre demanda a un hospital por la muerte de su bebé: denuncia que le fracturaron el cuello a la pequeña

El misterio de por qué varios bebés prematuros sufrieron lesiones mientras se encontraban en el área de cuidados intensivos de un hospital en Virginia por fin fue resuelto tras meses de investigación.

Luego de revisar cientos de horas de video de los circuitos de vigilancia del hospital, la policía del condado de Henrico en Virginia, descubrió que una enfermera estaba presuntamente detrás de las lesiones de los bebés.

En un comunicado el pasado 3 de enero, las autoridades informaron que detuvieron a Erin Elizabeth Ann Strotman, del condado de Chesterfield, como sospechosa en este caso.

“Strotman se enfrenta a cargos de lesiones dolosas y negligencia infantil en relación con un incidente que ocurrió en noviembre de 2024”, dice el documento.

Pero la mujer está siendo también investigada por otros casos de lesiones registradas en bebés prematuros en 2023, dijo la policía.

“Agradecemos a las familias y la paciencia del público mientras trabajamos tan a fondo y con la mayor rapidez posible para investigar todas las pruebas en relación con estos casos”, dijo el jefe de la policía de Henrico, Eric D. English.

Esto es lo que se sabe del caso de los bebés prematuros que fueron víctimas de la enfermera del área de cuidados intensivos.

1. ¿Quién es Erin Elizabeth Ann Strotman?

Erin Elizabeth Ann Strotman, de 26 años, era enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés) en el Henrico Doctor’s Hospital, en Richmond Virginia.

El hospital dijo en un comunicado el 3 de enero que Strotman era una exempleada, pero no indicó cuando comenzó a trabajar ahí ni cuando dejó de laboral para el hospital.

Strotman recibió su licencia de enfermería en mayo de 2019, y su certificación está activa, según el Departamento de Profesiones de la Salud de Virginia.

La enfermera fue detenida por los detectives el jueves 2 de enero, dijo un portavoz de la policía de Henrico a The Independent.

2. ¿Qué cargos enfrenta la enfermera del Herico Doctor’s Hospital?

Strotman fue acusada de un cargo de negligencia infantil, un delito grave que conlleva hasta 10 años de prisión, así como un cargo de delito de lesiones dolosas por una lesión sufrida por un bebé que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, dijo a ABC News la fiscal Shannon Taylor, cuya oficina en Henrico está procesando este caso.

Los cargos están relacionados con un incidente que supuestamente ocurrió el 10 de noviembre de 2024.

El defensor público Scott Cardani, que representa a Strotman, dijo a ABC News el martes que aún no se ha declarado culpable y se negó a comentar sobre los cargos.

Según los registros judiciales, la próxima audiencia de Strotman está programada para el 24 de marzo de 2025. Se le negó la fianza, informó la oficina de Taylor.

3. ¿Qué se sabe de los bebés que fueron presuntas víctimas?

Las autoridades se han negado a decir cuántos bebés sufrieron abusos o detalles sobre la naturaleza de las lesiones.

Hasta ahora, solo una familia ha decidido romper el anonimato, pero medios estadounidenses reportan que al menos tres las familias relacionadas con el caso acudieron al tribunal el viernes pasado y que podría haber al menos siete víctimas.

Taylor dijo el martes a ABC News que, aunque Strotman fue acusada en relación con un solo incidente, aunque la investigación está en curso y las autoridades han identificado hasta ahora a siete víctimas potenciales, pero añadió que el número podría aumentar.

“Hasta ahora, tenemos cuatro bebés identificados de 2023 y tres bebés identificados de 2024”, dijo Taylor. “Sin embargo, tanto la policía de Henrico como yo hemos hecho declaraciones públicas alentando a las familias a comunicarse si creen que sus bebés fueron afectados. Por lo tanto, este número puede aumentar”.

4. ¿Qué han dicho las familias de los bebés lesionados en el Herico Doctor’s Hospital?

Una de las familias dijo a CNN esta semana que uno de sus hijos gemelos sufrió una fractura en la pierna cuando se encontraba en el NICU del hospital en Richmond.

De acuerdo con Dominique Hackey, sus hijos nacieron prematuros de 28 semanas en septiembre de 2023. Siete días después del nacimiento, fue informado por el hospital que uno de sus gemelos sufrió una fractura en la pierna, contó a CNN.

Hackey dijo que el hospital determinó que el bebé resultó herido mientras una de las enfermeras del área intentaba ponerle una inyección, pero la madre de Hackey fue enfermera en otro hospital y dijo que era “improbable” que una inyección causara ese tipo de lesión. Llamó entonces a los Servicios de Protección de Menores y denunció el caso.

El hospital inició una investigación, pero la cerró semanas después tras concluir que la fractura era probablemente el resultado de la inyección, contó Hackey.

En enero de 2024, la policía del condado de Henrico se puso en contacto con la familia Hackey y les notificó que el caso estaba cerrado, dijo a CNN.

Fue hasta un año después, en septiembre de 2024 que los Servicios de Protección de Menores le enviaron una carta informándole de que su investigación revelaba que su hijo había sido víctima de malos tratos en el hospital.

5. ¿Cómo descubrieron que Erin Elizabeth Ann Strotman lastimaba a los bebés?

La policía local informó que fue gracias a que revisaron decenas de videos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, pudieron identificar a Strotman como la sospechosa.

Hackey dijo que los padres de los bebés involucrados en el caso fueron informados de que los investigadores han encontrado imágenes de vigilancia de un incidente de noviembre de 2024 por el que Strotman fue detenida y están revisando los videos en busca de otros incidentes.

El jefe de la policía de Henrico agradeció en un comunicado a los agentes responsables de la investigación.

“Me gustaría reconocer los esfuerzos inquebrantables de nuestros detectives que siguen revisando cientos de horas de video”, dijo English.

6. ¿Qué género y raza son los bebés que fueron víctimas de Erin Elizabeth Ann Strotman?

Tras darse a conocer la detención de la enfermera, en redes sociales se difundieron videos diciendo que los bebés que fueron agredidos por Strotman eran afroestadounidendes.

Sin embargo, la policía del condado de Henrico compartió un comunicado en redes sociales negando esa información.

“Las personas que aparecen en el video afirman que las víctimas eran objetivo de la sospechosa debido a su raza. La investigación preliminar indica que esta información no es real”, dice el comunicado.

La policía dijo que debido a la naturaleza sensible de estos casos, no compartirán información específica, “incluyendo raza, género,tipos de lesiones” para no comprometer la investigación en curso.

Sin embargo, Hackey dijo a CNN que al menos otro niño, que también tiene un gemelo, está entre las víctimas.

7. ¿Qué dice el hospital tras la detención de Erin Elizabeth Ann Strotman?

El hospital dijo en un comunicado en Nochebuena que sus empleados a finales de noviembre y diciembre descubrieron que tres bebés que estaban en el NICU tenían fracturas inexplicables, “similar a un incidente que involucró a cuatro bebés en el verano de 2023”.

“Iniciamos una investigación interna exhaustiva, informamos a las familias y notificamos a las autoridades competentes y a los organismos reguladores y trabajamos en colaboración con ellos en sus investigaciones”, dice el comunicado del 24 de diciembre.

Tras la detención de la enfermera, el Henrico Doctor’s Hospital emitió otro comunicado informando que la mujer ya no laboraba en el lugar y que estaban colaborando con las autoridades en la investigación.

“Estamos conmocionados y tristes por esta investigación y nos centramos en seguir atendiendo a nuestros pacientes y prestando apoyo a nuestros colegas que se han visto profunda y personalmente afectados por esta investigación”, dice el comunicado del 3 de enero.

El hospital indicó que cerrará temporalmente la Unidad de Cuidados Intensivos para Neonatales.

“Nuestros servicios de parto y alumbramiento continúan sin interrupción. En el caso de los bebés que necesiten cuidados en la NICU, los evaluaremos, estabilizaremos y facilitaremos su traslado a un centro adecuado, una vez que esté disponible”, dice el documento.

