Ordenan evacuaciones por explosivo incendio que amenaza Malibú y su icónico muelle

Un explosivo incendio que azota el sur de California se está extiendiendo rápidamente, lo que ha llevado a las autoridades a ordenar evacuaciones, incluido el muelle de Malibú.

De acuerdo con CalFire, las llamas han alcanzado extensas áreas de hasta 1,800 acres.

"Las unidades están en tierra y en el aire luchando contra un incendio forestal en Malibú. Las órdenes de evacuación obligatorias están en orden al este de Malibu Canyon Rd y al sur de Piuma Rd, así como en el área de Serra Retreat", publicó el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles en las redes sociales.

La Universidad Pepperdine, ubicada en el condado de Los Ángeles, cerca de Malibú, ordenó la suspensión de clases este martes ante el amenazante incendio.

“ Solo ver crecer las llamas y ver ese color rojo brillante del fuego volverse más y más brillante, fue muy aterrador”, dijo la estudiante Gabrielle Salgado al canal de televisión local KABC-TV. La universidad dijo más tarde que lo peor del incendio había pasado por el campus.

Autoridades desconocen cómo inició el incendio en el sur de California

Hasta el momento se desconocía cómo comenzó el incendio, llamado Franklin Fire, pero los funcionarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles estimaron que al menos 2.8 millas cuadradas se habían quemado y las estructuras estaban amenazadas.

El incendio ardió en medio de condiciones peligrosas debido a los notorios vientos de Santa Ana en el sur de California. La orden de evacuación abarcaba a unas 6,000 personas y más de 2,000 estructuras, informó KABC-TV, atribuyendo esa información a los bomberos.

Pepperdine canceló las clases y los exámenes finales del día y se ordenó quedarse en casa. Los camiones de bomberos estaban en el campus y los helicópteros arrojaban al fuego agua recogida de los lagos en el Alumni Park de la escuela.

“ La universidad entiende que lo peor del incendio ha pasado por Pepperdine. Sin embargo, hay incendios puntuales más pequeños en el campus que no amenazan la vida ni las estructuras, y los recursos contra incendios permanecen en el campus para abordar estos incendios puntuales a medida que ocurren”, publicó Pepperdine en un comunicado en línea.

Se pronosticó que los vientos de norte a noreste aumentarían a 30 a 40 millas por hora con ráfagas esperadas de hasta 65 mph, publicó la oficina de Los Ángeles del Servicio Meteorológico Nacional el X.

El lunes por la noche se cortó el suministro eléctrico a decenas de miles de personas mientras los servicios públicos trabajaban para mitigar los impactos de los vientos de Santa Ana, cuyas fuertes ráfagas pueden dañar equipos eléctricos y provocar incendios forestales.

Las ráfagas de Santa Ana son vientos secos, cálidos y racheados del noreste que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y mar adentro. Por lo general, ocurren durante los meses de otoño y continúan durante el invierno y principios de la primavera.

El Servicio Meteorológico emitió una advertencia de bandera roja por alto riesgo de incendio con una rara designación de “situación particularmente peligrosa” o PDS a partir de las 8 p.m. De lunes a martes para los condados de Los Ángeles y Ventura.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes que viven al este de Malibu Canyon Road y al sur de Piuma Road. Los funcionarios de la universidad dijeron que estaban monitoreando la situación.

Con información de The Associated Press.

