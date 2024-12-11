El 'arma fantasma' encontrada junto a Luigi Mangione coincide con los casquillos de bala del asesinato de Brian Thompson

Video Arma hallada junto a Luigi Mangione coincide con casquillos de bala que mataron al CEO de UnitedHealthcare

El "arma fantasma" que la policía halló junto a Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, coincide con los casquillos encontrados en la escena del crimen, dijo el miércoles la comisaria de policía de Nueva York.

De acuerdo con Jessica Tisch, los resultados de laboratorio también indican que coinciden las huellas del sospechoso con las encontradas en una botella de agua y un envoltorio de barritas de proteínas encontrados cerca de la escena del asesinato.

PUBLICIDAD

El hallazgo constituye la primera coincidencia forense que vincula a Mangione con la escena del asesinato ocurrido la semana pasada en la ciudad de Nueva York.

Las huellas fueron encontradas en un teléfono celular

La huella digital fue encontrada en un teléfono celular hallado cerca de la escena del crimen, según informó a CBS News el detective principal del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny.

La Fiscalía de Manhattan presentó el lunes en la noche cargos de asesinato contra Mangione por el asesinato de Thompson, quien fue también acusado en Pensilvania de otros cinco cargos preliminares que incluyen el porte de armas de fuego sin licencia, falsificación, alteración de registros, la posesión de un instrumento delictivo y presentación de identificación falsa a las fuerzas del orden.

El abogado de Mangione, Thomas Dickey, negó que su cliente, quien se está oponiendo a su extradición al estado de Nueva York, haya participado el asesinato de Thompson y dice que se declarará inocente del cargo de asesinato.

Mangione también planea declararse inocente de los cargos de Pensilvania relacionados con el arma encontrada en su poder y la identificación falsa que mostró a la policía cuando fue arrestado en un McDonald's de la ciudad de Altoona en ese estado, adelantó el abogado a los medios.

Comienza a aclararse el motivo del crimen

Las autoridades han dicho que los escritos encontrados en posesión de Mangione insinúan un odio a la avaricia corporativa.

PUBLICIDAD

Han recuperado un cuaderno de espiral que Mangione tenía, junto a una carta escrita a mano de tres páginas encontrada cuando fue arrestado, dijo un funcionario policial este miércoles. La policía no ha revelado qué había en el cuaderno.

La carta, encontrada cuando Mangione fue arrestado el lunes en Altoona, Pensilvania, insinúa la posibilidad de que en el cuaderno se pudieran encontrar pistas sobre el ataque —“algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que arrojan luz sobre la esencia del mismo”, dijo el funcionario policial. El funcionario no está autorizado a revelar información sobre la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Kenny dijo a CBS News que el motivo podría haber estado relacionado con un accidente que envió a Mangione a una sala de emergencias el 4 de julio de 2023.

Un boletín policial obtenido por AP a principios de esta semana dice que la carta expresa enojo con lo que Mangione llamó compañías de seguros de salud “parasitarias” y un desdén por la codicia y el poder corporativos. El sospechoso escribió que Estados Unidos tiene el sistema de atención médica más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que la esperanza de vida no lo hace, según el boletín.

En sus primeras palabras públicas desde su arresto, Mangione salió de un coche patrulla el martes gritando sobre un “insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense” mientras los agentes lo empujaban hacia un tribunal. Mangione permaneció encarcelado sin derecho a fianza en Pensilvania, donde inicialmente fue acusado de delitos de armas y falsificación.

PUBLICIDAD

Los fiscales de Manhattan están trabajando para llevar a Mangione a Nueva York. En una breve audiencia el martes en Pensilvania, el abogado defensor Thomas Dickey dijo que Mangione no renunciará a la extradición y en su lugar quiere una audiencia sobre el tema.

“No se puede apresurar el juicio en este caso ni en ningún otro caso”, dijo Dickey después. “Se presume que es inocente. No lo olvidemos”.

Mangione, nieto de un conocido desarrollador inmobiliario y filántropo de Maryland, tenía un título de posgrado en informática y trabajó durante un tiempo en un sitio web de compra de automóviles. Durante la primera mitad de 2022, se alojó en un espacio de "co-living" en Hawaii, donde quienes lo conocían dijeron que sufría de dolores de espalda severos y a veces debilitantes.

Sus familiares han dicho en un comunicado que están “conmocionados y devastados” por su arresto.

Con información de The Associated Press.

Vea también: