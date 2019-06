Harvard rechaza a estudiante de Parkland por comentarios ofensivos

"Teníamos 16 años de edad haciendo comentarios idiotas, usando un lenguaje insensible, en un esfuerzo por ser tan extremos e impactantes como fuera posible. Me avergüenza eso, pero quiero dejar en claro que los comentarios que hice no son indicativos de quién soy o en quién me he convertido en los años posteriores ", escribió Kashuv en Twitter el 22 de mayo.