"Ningún padre debería tener que afrontar esto": el caso del niño tragado por un desagüe

Video Tornados en Tennessee dejan al menos una persona muerta: un árbol cayó sobre el auto que conducía

Una familia de Tennessee, cuyo hijo de 10 años fue arrastrado por un desagüe de lluvias después de que un sistema de tormentas y tornados azotara su comunidad, está pidiendo oraciones para que mejore el estado de salud del menor, quien se encuentra en estado crítico.

Asher Sullivan, estudiante de cuarto grado, fue arrastrado durante 15 minuto por la corriente de un desagüe de lluvias, dañando sus pulmones severamente y afectando su actividad cerebral.

Asher Sullivan fue tragado por el desagüe de lluvias

El accidente ocurrió el 8 de mayo en la comunidad de Christiana, a unas 45 millas al sureste de Nashville, después del paso de un fuerte sistema de tornados y tormentas que dejó sus calles completamente inundadas.

Asher Sullivan Imagen Facebook/Jimmy Sullivan

Según una publicación en Facebook hecha al día siguiente de la tragedia por su padre Jimmy Sullivan, el incidente ocurrió después del paso de las tormentas “mientras los vecinos ayudaban a recoger escombros, reparar cercas, y otras tareas, y los niños del vecindario jugaban en el agua que inundaba las calles”.

“De alguna manera, Asher quedó atrapado en el desagüe de lluvias y fue arrastrado bajo las calles del vecindario” continúa Sullivan, añadiendo que su hijo “finalmente salió por una zanja del drenaje y le administraron medidas de resucitación durante bastante tiempo”.

Sullivan, quien es superintendente y director de escuelas en el distrito escolar del condado de Rutherford, indica en la publicación que “ se restablecieron los latidos de su corazón, pero el daño es sustancial”.

Una vez en el hospital, los médicos dijeron que el menor había sufrido daño pulmonar importante y que su actividad cerebral era mínima”.

En la publicación Sullivan pide oraciones “por la curación de sus pulmones y, lo más importante, por el regreso de la actividad cerebral”.

Preparándose para lo peor

Después de algunos progresos, la situación del pequeño tomó un giro negativo. "Los signos neurológicos que estábamos viendo como avances han cesado", publicó Sullivan el domingo en Facebook.

El padre del menor dijo que él y su esposa Kaycee tenían "que tomar algunas decisiones imposibles en los próximos días que ningún padre debería tener que afrontar”. “Por favor, oren por nuestra familia y nuestro dulce Asher", añadió Sullivan.

Sin embargo, el martes después de que el pequeño mostró “un mínimo movimiento en una pupila” Jimmy Sullivan pidió a la gente que "siguieran orando".

"El cerebro de Asher está gravemente dañado”, publicó Sullivan el martes por la noche, añadiendo que “la realidad es que las cosas que Asher podía hacer antes, no las podrá hacer si se recupera ".

"Amaremos y apreciaremos cualquier versión de Asher que tengamos la suerte de conservar, si eso es lo mejor para él", dijo su padre.

La familia Sullivan no era ajena a problemas de salud en sus hijos. Declan, el hermano mayor de Asher, quien asiste a la escuela secundaria, enfrentó una lucha contra un cáncer no especificado que ahora está en remisión, según informó a ABC News el jefe de comunicaciones de las escuelas del condado de Rutherford, James Evans.

Evans describió a los Sullivan, como “una familia amada por todos en la comunidad” y dijo que Asher era un niño "amante de la diversión" al que le gusta viajar con su familia y participar con ellos en actividades al aire libre, como senderismo”.