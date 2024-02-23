Hallan responsable de corrupción a la Asociación Nacional del Rifle, el principal lobby de armas de EEUU, y a su exlíder Wayne LaPierre

Video La Asociación de Rifles afirma que los tiroteos son por motivos alejados al mercado de armas

Un jurado de Manhattan halló responsable este viernes en un caso civil por corrupción a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y a su antiguo jefe Wayne LaPierre.

La demanda, presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en 2020, acusaba a LaPierre y a otros líderes de la organización, entre otros delitos, de mal uso de recursos financieros o de incluir información falsa en las presentaciones estatales.

Los testimonios en el juicio de seis semanas detallaron el uso de recursos de la NRA que hacía el jefe de organización, como vuelos privados fletados y obsequios costosos.

El jurado de Nueva York concluyó que Wayne LaPierre, quien fue director ejecutivo de la NRA durante tres décadas, malgastó millones de dólares, por lo que le ordenó pagar $4.351.231 en restitución al grupo.

El veredicto es una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata que hizo campaña para investigar la condición de organización sin fines de lucro de la NRA. Es el último golpe al poderoso grupo, que en los últimos años se ha visto acosado por problemas financieros y una membresía cada vez menor. LaPierre, su rostro desde hace mucho tiempo, anunció su dimisión en vísperas del juicio.

El abogado general de la NRA, John Frazer, y el jefe de finanzas retirado, Wilson Phillips, también fueron acusados en el caso. A Phillips se le ordenó pagar 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la NRA. Mientras tanto, se descubrió que Frazer había violado sus deberes, pero no se le ordenó pagar ningún dinero.

Las sanciones pagadas por LaPierre y Phillips volverán a la NRA, que fue retratada en el caso como un acusado que carecía de controles internos para evitar gastos indebidos y como una víctima de esa misma mala conducta.

La siguiente fase del juicio

James también quiere que a los tres hombres se les prohíba ocupar puestos de liderazgo en cualquier organización caritativa que realice negocios en Nueva York. Un juez decidirá esa cuestión durante la siguiente fase del juicio en la Corte Suprema del estado.

Otro exejecutivo de la NRA convertido en denunciante, Joshua Powell, llegó a un acuerdo con el estado el mes pasado, aceptando testificar en el juicio, pagar a la NRA 100.000 dólares y renunciar a una mayor participación en organizaciones sin fines de lucro.

James demandó a la NRA y a sus ejecutivos en 2020 bajo su autoridad para investigar organizaciones sin fines de lucro registradas en el estado.

Originalmente, intentó disolver toda la organización, pero el juez de Manhattan Joel M. Cohen dictaminó en 2022 que las acusaciones no justificaban una “pena de muerte corporativa”.

El juicio, que comenzó el mes pasado, puso de relieve el liderazgo, la cultura organizacional y las finanzas del poderoso grupo de presión, que se fundó hace más de 150 años en la ciudad de Nueva York para promover las habilidades con el rifle y se convirtió en un gigante político que influyó en el gobierno federal. ley y elecciones presidenciales.

Antes de dimitir, LaPierre había dirigido las operaciones diarias de la NRA desde 1991, actuando como su rostro y convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del país en la configuración de la política de armas.

Durante el juicio, los abogados estatales argumentaron que eludió los requisitos de divulgación financiera mientras trataba a la NRA como su alcancía personal, echando mano generosamente de sus arcas para safaris africanos y otros gastos cuestionables.

Su abogado calificó el juicio como una caza de brujas política por parte de James.

Las acusaciones

LaPierre facturó a la NRA más de 11 millones de dólares por vuelos en jet privado y gastó más de 500.000 dólares en ocho viajes a las Bahamas en un lapso de tres años, dijeron abogados estatales.

También autorizó 135 millones de dólares en contratos de la NRA para un proveedor cuyos propietarios lo colmaron de viajes gratis a las Bahamas, Grecia, Dubai e India, así como acceso a un yate de 108 pies (33 metros).

LaPierre afirmó que no se había dado cuenta de que los boletos de viaje, las estadías en hoteles, las comidas, el acceso al yate y otros beneficios de lujo contaban como obsequios, y que los vuelos en jet privado eran necesarios para su seguridad.

Pero admitió que había gastado erróneamente vuelos privados para su familia y aceptó vacaciones de proveedores que hacían negocios con la NRA sin revelarlas.

Entre los que testificaron en el juicio se encontraba Oliver North, expresidente de la NRA y ex asistente militar del Consejo de Seguridad Nacional, mejor conocido por su papel central en el escándalo Irán-Contra de la década de 1980. North, quien renunció a la NRA en 2019, dijo que fue expulsado después de plantear acusaciones de irregularidades financieras.

Después de informar un déficit de 36 millones de dólares en 2018, impulsado en gran medida por gastos indebidos, la NRA recortó programas de larga data que habían sido fundamentales para su misión, incluida la capacitación y la educación, el tiro recreativo y las iniciativas de aplicación de la ley. En 2021, se declaró en quiebra y buscó constituirse en Texas en lugar de Nueva York, pero un juez rechazó la medida, diciendo que era un intento de eludir la demanda de James.