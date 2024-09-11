Francine amenaza con golpear este mismo miércoles la costa de Louisiana con una marejada ciclónica y vientos huracanados

Video La costa este de Texas y Louisiana se prepara para la llegada de Francine como posible huracán

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las marejadas ciclónicas y los fuertes vientos con que el huracán Francine amenaza la costa de Lousiana pueden empezar a sentirse este mismo miércoles.

"Una marea ciclónica potencialmente mortal y vientos con fuerza de huracán van a empezar en Louisiana más tarde este miércoles", advierte el CNH en su boletín de las 7 am CDT, en el que reporta que Francine avanzaba a 12 mph hacia el noreste con vientos máximos sostenidos de 90 mph.

PUBLICIDAD

A esa hora, el ojo de Francine se encontraba a algo menos de 200 millas de Morgan City, localidad en el centro de la zona bajo aviso de huracán, la costa de Louisiana desde Vermilion/Cameron Line hacia el este a Grand Isle, a unas 50 millas al sur de Nueva Orleans.

"Se espera que acelere su traslación hacia el noreste y que toque tierra en Louisiana en la zona de aviso esta tarde o noche", señala el boletín.

Francine ganó energía de las aguas especialmente cálidas del Golfo para pasar rápidamente de tormenta tropical a huracán de categoría 1 el martes por la noche.

El CNH estima que Francine podría incluso alcanzar la categoría 2, con vientos de entre de 96 a 110 mph, antes de tocar tierra en una frágil región costera que aún no se ha recuperado por completo de una serie de devastadores huracanes de 2020.

Después de tocar tierra, "se espera que el centro se mueva hacia el norte, hacia el Mississippi, el miércoles por la noche y el jueves", detalló el CNH.

Pese al fortalecimiento previsto el miércoles, es posible que "Francine se debilite rápidamente después de que se mueva hacia el interior", agrega.

El gobernador Landry urge a ultimar los preparativos para la llegada de Francine

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, advirtió el martes a mediodía —cuando Francine aún era una tormenta tropical— que la población de la populosa capital del estado, Baton Rouge, y la cercana Nueva Orleans debía ponerse manos a la obra y completar todos los preparativos antes de que se cerrara el margen de unas 24 horas para hacerlo.

PUBLICIDAD

Una vez la tormenta toque tierra, dijo Landry, la población debe quedarse donde esté en lugar de aventurarse en carreteras anegadas y arriesgarse a bloquear el paso a trabajadores de emergencias o suministros que trabajen para reparar tendidos eléctricos.

El gobernador dijo que se desplegaría la Guardia Nacional de Luisiana en zonas que podrían verse afectadas.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, instó "a todos los residentes y a todos nuestros visitantes a que tomen precauciones y se preparen para fuertes lluvias, ráfagas de viento y actividad aislada de tornados".

"El miércoles y el jueves van a ser los días de mayor impacto en nuestra ciudad y área y la gente debe verdaderamente considerar quedarse en casa y lejos de las vías", comentó el lunes Collin Arnold, director de Seguridad Nacional de Nueva Orleans.

Parte de la zona que estará afectada por Francine en Luisiana sufrió el impacto de los devastadores huracanes Katrina (2005), Laura (2020) e Ida (2021).

Video Habitantes de Louisiana se preparan para el azote del huracán Francine: esperan fuertes lluvias e inundaciones

"Debido a los suelos saturados por recientes lluvias, esperamos que caigan muchos árboles. Llegamos a esta tormenta con suelos saturados", dijo el martes en conferencia de prensa la presidenta de la parroquia de Jefferson, Cynthia Lee Sheng.

Joseph Simpson, de unos 70 años, fue uno de los primeros en llegar el martes al refugio instalado en la jurisdicción de Plaquemines, sureste de Luisiana. "Me traje algunos bocadillos, mis medicinas y agua", dijo a la televisora local WDSU 6.

Ese canal mostró a varios vecinos recolectando arena en sacos para proteger los accesos a sus viviendas ante posibles inundaciones y crecidas y a voluntarios que trabajaron hasta entrada la noche en la colocación de costales de arena en zonas vulnerables.

PUBLICIDAD

Parte de la zona que estará afectada por Francine en Luisiana sufrió el impacto de los devastadores huracanes Katrina (2005), Laura (2020) e Ida (2021).