La FAA ordena dejar en tierra a más de 170 aviones Boeing 737-9 después de que uno de Alaska Airlines perdiera una ventana en pleno vuelo

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó mantener en tierra a decenas de aviones Boeing 737-9 este sábado, después del incidente que experimentó una aeronave de ese modelo perteneciente a Alaska Airlines el viernes, que perdió una ventana y un trozo del fuselaje en pleno vuelo.

La agencia dijo que ha detenido a aproximadamente 171 aviones Boeing 737 Max 9 en todo el mundo para "inspecciones inmediatas" después de lo ocurrido al vuelo 1282 de Alaska Airlines, que afortunadamente no registró heridos graves.

"La seguridad seguirá impulsando nuestra toma de decisiones", dijo el administrador de la agencia, Mike Whitaker, en un comunicado este sábado. La FAA está trabajando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que dirige una investigación sobre el vuelo de Alaska.

Las líneas aéreas más afectadas por la decisisón son United Airlines -que tienee 79 Max 9 en servicio- más que cualquier otra aerolínea. Alaska tiene 65. La FAA dijo que las inspecciones requeridas pueden tardar de cuatro a ocho horas por avión.

Incidente en pleno vuelo

El incidente ocurrió poco después del despegue y el agujero que quedó en la aeronave tras perder la ventana y parte del fuselaje causó la despresurización de la cabina. Los datos de vuelo mostraron que el avión había alcanzado los 16,000 pies de altura antes de regresar al aeropuerto internacional de Portland.

La aerolínea dijo que el avión aterrizó con 174 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo. También anunciaron que detenían temporralmente todos sus Boeing 737-9 para inspeccionarlos.

“Tras lo ocurrido esta noche en el vuelo 1282, hemos decidido tomar la medida de precaución de inmovilizar temporalmente nuestra flota de 65 Boeing 737-9", dijo el director general de la empresa, Ben Minicucci, en un comunicado. “Mi corazón está con todos los que iban en este vuelo: siento mucho lo que han vivido”.

Los aviones volverán a volar una vez hayan superado inspecciones integrales de mantenimiento y seguridad, que según Minicucci prevén completar en unos días.

“Estamos trabajando con Boeing y con los reguladores para comprender qué ha ocurrido esta noche, y compartiremos información actualizada a medida que dispongamos de ella”, añadió.

Un agujero en el avión en pleno vuelo

La aerolínea no dijo de inmediato si en el incidente hubo heridos. Pero KPTV reportó que, según el Aeropuerto de Portland, los bomberos acudieron al lugar y trataron a heridos leves. Una persona fue trasladada para recibir más atención, pero no tenía lesiones graves.

El avión se desvió unos seis minutos después de despegar a las 17:07, según los datos de seguimiento del vuelo de la web FlightAware. Volvió a aterrizar a las 17:26.

El piloto dijo a los controladores del tráfico aéreo en Portland que el avión había sufrido una emergencia, estaba despresurizado y debía volver al aeropuerto, de acuerdo con una grabación de la web LiveATC.net.

Un pasajero envió una fotografía a la televisora KATU-TV en la que se ve lo que parece ser un enorme agujero en un lateral del aeroplano junto a los asientos de los pasajeros. Un video compartido por la cadena mostraba a gente con máscaras de oxígeno y a pasajeros aplaudiendo al tocar tierra.

Un gran estruendo, un silbido y una camiseta succionada

Evan Smith, una de las personas que iba a bordo, dijo que “se escuchó un gran estruendo en la parte trasera izquierda, un silbido y las máscaras de oxígeno se desplegaron al instante y todos se la pusieron", contó en declaraciones a KATU.

En la fila donde voló la ventana había un niño con su madre, dijo Smith. La camiseta del chico fue succionada y salió volando, agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunciaron que investigarán el incidente.

El Boeing 737-9 MAX implicado en el siniestro salió de la línea de ensamblado y recibió su certificación de seguridad hace apenas dos meses, según los registros online de la FAA.

El avión había realizado 145 vuelos desde su entrada en servicio comercial el 11 de noviembre, apuntó FlightRadar24, otro servicio de seguimiento. El de Portland era su tercer trayecto del día.

Boeing dijo estar al tanto del incidente y que trabajaba para recopilar más información, además de mostrar su disposición a apoyar la pesquisa.

Otros incidentes recientes de Boeings

El Max es la última versión del vulnerable Boeing 737, un avión bimotor con un único pasillo que suele utilizarse en vuelos nacionales en Estados Unidos. Este modelo entró en servicio en mayo de 2017.

Dos Max 8 se estrellaron en 2018 y 2019 y dejaron 346 muertos, lo que llevó a que durante casi dos años se dejase de volar con ese modelo y con el Max 9. Volvieron al servicio luego de que Boeing efectuó cambios en un sistema de control de vuelo automatizado implicado en los accidentes.



El año pasado, la FAA pidió a los pilotos del MAX que limitasen el uso de un sistema antihielo en condiciones secas por el temor a que las válvulas alrededor de los motores pudiesen sobrecalentarse y desprenderse, lo que podría golpear al propio aparato.

Las entregas de algunos Max se han pausado en algunas ocasiones para solventar errores de fabricación. En diciembre, la empresa pidió a las aerolíneas que inspeccionasen los aparatos para detectar un posible tornillo suelto en el sistema de control del timón.

