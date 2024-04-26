La azarosa historia del reloj de oro encontrado en el bolsillo del pasajero más rico del Titanic (y que será subastado)

Video Sobrevivió a guerras, epidemias y más: conoce al hombre que se convirtió en la persona más longeva del mundo

Un antiguo reloj de bolsillo marca Waltham, que perteneció al pasajero más rico que se encontraba a bordo del Titanic el día que se hundió, será subastado este sábado.

El valioso reloj de oro de 14 quilates perteneció a John Jacob Astor IV y tiene grabadas sus iniciales JJA.

De acuerdo con la casa de subastas Henry Aldridge & Son, se espera que el mejor postor pague hasta $190,000 dólares en una puja que comenzará con una oferta inicial de $74,000 dólares.

La historia del reloj en el Titanic

El reloj fue encontrado junto con el cuerpo de Astor cuando sus restos fueron recuperados varios días después del hundimiento del Titanic.

"Astor es conocido como el pasajero más rico a bordo del Titanic y en aquella época se consideraba una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de aproximadamente 87 millones de dólares (equivalente a varios miles de millones de dólares actuales)", según escribió la casa de subastas.

Astor, de 40 años, había pasado una larga temporada de luna de miel en Europa y Egipto con su esposa Madeleine, quien tenía 18 años. Cuando abordaron el Titanic, se dirigían de regreso a Estados Unidos.

Según la casa de subastas, Astor preguntó si podía acompañar a su esposa en un bote salvavidas, pero le dijeron que tenía que esperar hasta que todas las mujeres y niños se hubieran ido.

El cuerpo de Astor (y su reloj) fueron recuperados el 22 de abril de 1912, una semana después de la tragedia. Su esposa sobrevivió.

"El reloj en sí fue completamente restaurado después de ser devuelto a la familia del coronel Astor y usado por su hijo, lo que lo convierte en una parte única de la historia del Titanic y una de las piezas más importantes de la historia de la relojería relacionada con el barco más famoso del mundo", dijo la casa de subastas.

La venta del reloj de bolsillo se trata del último de una serie de objetos rescatados del Titanic que han sido subastados.

En noviembre, un raro menú del restaurante de primera clase del Titanic se vendió en una subasta junto con un reloj de bolsillo de otro hombre. El menú se vendió por unos $101,600 dólares.

Astor fundó el hotel St. Regis en la ciudad de Nueva York, que aún sigue en pie. A Astor también se le atribuye la invención de una de las primeras formas de aire acondicionado que soplaba aire frío a través de las rejillas de ventilación de las paredes del hotel.

