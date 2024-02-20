Inundaciones y el cierre de un aeropuerto regional: los estragos del río atmosférico que golpea California

Un nuevo río atmosférico castiga a California desde el lunes con fuertes lluvias que causaron inundaciones y obligaron a cerrar un aeropuerto regional cuyas pistas quedaron anegadas.

De acuerdo con un boletín de la madrugada de este martes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el impacto de esta nueva tormenta continuará "con períodos de intensas lluvias, nieve en las montañas y fuertes vientos en gran parte de California hasta el martes" y se concentrará en el sur del estado el miércoles.

Según el NWS, "es posible que se produzcan impactos localmente considerables por inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños arroyos a lo largo de las Cordilleras Transversales en el sur de California" y también se podrán acumular varios pies de nieve por encima de los 6,000 pies en la Sierra y las montañas del extremo norte del estado, además de producirse intensas nevadas por encima de los 7,500 pies en el sur.

Los pronósticos indican que la tormenta avanzaría más rápido que el devastador río atmosférico que se estacionó hace unas semanas sobre el sur de California, provocando la muerte de al menos 9 personas, así como importantes inundaciones y deslaves.

Rescates por inundaciones y un aeropuerto cerrado

El lunes, los bomberos tuvieron que llevar a cabo varios rescates por ríos y arroyos desbordados, mientras el aeropuerto de Santa Bárbara, en la costa central, tuvo que cerrar tras recibir hasta 10 pulgadas de lluvia hacia el mediodía.

“Los vuelos comerciales han sido cancelados, las operaciones generales de aviación quedaron suspendidas, y la terminal está cerrada”, informaron las autoridades de ese aeropuerto en un comunicado publicado en redes sociales. “Para información sobre vuelos específicos, por favor ponerse en contacto directamente con su aerolínea”, agregaba la comunicación.

Horas después, y tras varias actualizaciones en la plataforma, el aeropuerto informó esta madrugada que seguía cerrado. "Gracias al esfuerzo de muchos, anticipamos la reapertura temprano esta mañana. Continúe consultando con su aerolínea, la tormenta puede haber afectado la capacidad operativa de la aerolínea para reanudar el servicio", puntualizaron las autoridades del lugar.



En el condado de San Luis Obispo, l os equipos de emergencias sacaron a tres personas de los torrentes del río Salinas en la ciudad de Paso Robles. Allí los bomberos se preparaban para un entrenamiento de rescate en aguas rápidas cuando recibieron una llamada por una persona varada en un islote del río, según dijo a la cadena KSBY-TV el jefe del Batallón de Bomberos y Servicios de Emergencia de esa ciudad, Scott Hallett.

Más al norte, en Sloughhouse, a unas 20 millas de Sacramento, los bomberos rescataron a dos personas que se encontraban en el techo de un vehículo atrapadas por las crecidas.

Horas antes, en El Dorado Hills, al noreste de Sacramento, un hombre que acampaba en la zona tuvo que ser rescatado por la crecida de un arroyo. El hombre quedó atrapado en un árbol.

Alertas por inundaciones y fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico de Sacramento advirtió en la red social X la noche del lunes que las tormentas eléctricas en los valles alrededor de la capital del estado podrían provocar “tornados breves, grandes cantidades de granizo pequeño, lluvias intensas, relámpagos y ráfagas de viento” y recomendó a los residentes de Sacramento, Chico, Yuba City, Stockton y Modesto "que presten mucha atención a los partes meteorológicos”.

Aunque no se espera que sea tan fuerte como la anterior, los meteorólogos creen que puede causar problemas como inundaciones repentinas y cortes de energía, entre otros.

En todo el estado se emitieron alertas y advertencias de inundaciones en zonas costeras y montañosas y amplias franjas de la costa interior del condado de Los Ángeles permanecerán bajo advertencia de inundaciones hasta el miércoles.

El Servicio Meteorológico de Los Ángeles dijo en la red social X que tras una breve pausa la tarde del lunes "se espera un segundo pulso de lluvia moderada/fuerte el martes y martes por la noche". También existe la posibilidad de fuertes tormentas eléctricas.

La agencia pidió a los residentes que se mantengan alejados de los cauces de los ríos, que no intenten atravesar calles ni terrenos inundados, que se preparen para posibles cortes de energía y también para posibles deslaves.

Con información de AP.

