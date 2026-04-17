Charlie Kirk Presunto asesino de Charlie Kirk exige que se prohíban cámaras en su juicio Los abogados de Tyler Robinson sostienen que la retransmisión en directo responde más a intereses de sensacionalismo, lo que ha derivado en difamación contra el joven de 23 años señalado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Video Revelan supuesta carta de Tyler Robinson en la que haría alusión al crimen de Charlie Kirk

El acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk solicitó a un juez estatal de Utah que prohíba la presencia de cámaras en la sala del tribunal, argumentando que las transmisiones en vivo vulneran su derecho a un juicio justo.

Tyler Robinson compareció nuevamente este viernes 17 de abril ante el tribunal estatal de Utah, donde su defensa pidió aplazar la audiencia preliminar prevista para mayo y reiteró que la cobertura mediática sesgada está influyendo en los posibles jurados en el caso de asesinato con agravantes.

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Entre los ejemplos citados por la defensa figura un artículo del New York Post que, según alegan los abogados, insinuaba que Robinson confesó el crimen durante una conversación en el juzgado el 11 de diciembre, en su primera comparecencia tras ser acusado. Aunque el intercambio con sus abogados no fue audible, el medio basó su afirmación en un análisis de lectura de labios que interpretaba que Robinson dijo: “Pienso en el tiroteo a diario”.

Los abogados del acusado sostienen que la retransmisión en directo responde más a intereses de sensacionalismo, agendas políticas y beneficios publicitarios que a fines informativos, y afirman que esto ha derivado en difamación contra Robinson.

Por su parte, la fiscalía ha anunciado que solicitará la pena de muerte si el acusado es declarado culpable del tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2025, en el que el activista conservador fue herido mientras se dirigía a una multitud en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

El juez Tony Graf, del Tribunal del Cuarto Distrito, preside una audiencia para Tyler Robinson —acusado del tiroteo mortal de Charlie Kirk— en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el viernes 17 de abril de 2026. (Trent Nelson / The Salt Lake Tribune vía AP, Pool) Imagen Trent Nelson/AP

Robinson, quien cumplió 23 años el jueves, aún no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia, y tampoco se ha fijado fecha para el juicio. La cobertura mediática del caso ha generado efectos mixtos. Un artículo publicado el 30 de marzo por el Daily Mail afirmó que la bala no coincidía con el rifle presuntamente utilizado, basándose en un análisis preliminar e inconcluso. Según documentos judiciales, el FBI continúa realizando pruebas adicionales.

Mientras la defensa insiste en restringir las cámaras, la fiscalía, medios de comunicación y la viuda de Kirk defienden su presencia como garantía de transparencia. Sin embargo, el juez Tony Graf ya ha intervenido en varias ocasiones para hacer cumplir las normas en la sala, incluyendo la interrupción de transmisiones y restricciones a la filmación del acusado.

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