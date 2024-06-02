Cómo los tornados, inundaciones e incendios hacen cuesta arriba asegurar una casa: cuáles estados tienen las tarifas más altas

Video Miles de dueños de viviendas se quedarán sin póliza de seguro en California: State Farm no las renovará

Apenas han transcurrido cinco meses del 2024 y el impacto de fenómenos naturales más seguidos e intensos han dejado a su paso graves estragos en varios estados del país. Incendios, inundaciones y tornados han destruido el patrimonio de miles de personas, lo que provocará que las tarifas de los seguros de viviendas aumenten drásticamente en un futuro cercano.

“La tarifa media anual del seguro de hogar aumentó un 19.8% entre 2021 y 2023, pasando de $1,984 a $2,377”, informó en un reporte Insurify, una compañía dedicada a comparar seguros. Y el panorama para este año es poco alentador, ya que la empresa prevé un aumento del 6% en 2024.

Hay varios factores que contribuyen a estos aumentos. Desde fenómenos naturales como tormentas más frecuentes y más fuertes que causan severos daños, así como cambios en la distribución de la población en zonas propensas a las catástrofes naturales y los costos de reparaciones debidos a la inflación, dice otro estudio publicado por Guaranteed Rate Insurance.

Te decimos cuáles son los estados con tarifas más altas y qué puedes hacer para proteger tu casa en esta próxima temporada de huracanes.

El cambio climático seguirá afectando las tarifas de los seguros

Las compañías aseguradoras llevan años enfrentándose a los estragos que dejan los fenómenos naturales a su paso, pero 2024 tiene un pronóstico aterrador para la economía y las finanzas.

La empresa Weather Bell pronosticó una “temporada de huracanes infernal”, proyectando de seis a ocho grandes huracanes (de un total de 14 a 16 huracanes) que tocarían tierra en EEUU en 2024.

Ese pronóstico coincide con el de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) que predice para este año una temporada "extraordinaria" de huracanes superior a lo normal en la cuenca del Atlántico con hasta 13 huracanes, de ellos, hasta siete de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora.

“Una ‘temporada de huracanes del infierno’ podría acumular crisis sobre crisis”, dice Betsy Stella, vicepresidenta de Gestión de Transportistas y Operaciones de Insurify. “Se pondrá a prueba la solvencia financiera de todas las compañías de seguros. Quizá especialmente los proveedores más nuevos que han entrado en el mercado recientemente”, agrega.

Según Stella, los asegurados no sufrirán cambios inmediatos en las tarifas. Las compañías de seguros reevalúan las tarifas en función de los pagos previstos, solicitan aumentos y obtienen la aprobación necesaria de los reguladores estatales antes de subir las primas.

Dado que la mayoría de las pólizas de hogar tienen una vigencia de 12 meses, es posible que los asegurados no vean subidas de precios hasta dentro de 18 o 24 meses.

Las tarifas del seguro de hogar de Florida son las más elevadas

Florida ocupa el puesto número uno en el reporte de Insurify. La tasa promedio de seguro del hogar en ese estado fue de $ 10,996 en 2023. Y la empresa predice un aumento adicional del 7% este año, haciendo que la prima promedio proyectada sea de $11,759 para fines de 2024.

Seis de las 10 ciudades más caras para el seguro de vivienda se encuentran en la costa sur de Florida, y todas tienen tarifas anuales promedio superiores a $11,000 dólares.

Hialeah, Miami, Fort Lauderdale, Hollywood y West Palm Beach tienen un riesgo “muy alto” de daños naturales, según el Índice de Riesgo Nacional de la FEMA.

Nueve de cada diez residentes de Florida están preocupados por las tasas actuales de seguro de propietarios de viviendas, y el 59% cree que sus finanzas personales están peor que hace un año, según una encuesta de noviembre de 2023 realizada por la empresa Cygnal.

Estos son los estados con tarifas anuales de seguro de vivienda más altos en EEUU

Los estados que tienen las tarifas de seguro inmobiliario, principalmente por su vulnerabilidad ante huracanes son:

1. Florida, con una tarifa anual promedio de $10,996 y que al terminar el año podría llegar a los $11,759.

2. Louisiana, con una prima anual media de $6,354, que se espera que aumente a $7,809 a finales de 2024.

3. Oklahoma, con un coste promedio anual de seguro inmobiliario de $5,444 que subirá a $5,711.

4. Texas, donde actualmente la prima promedio al año es de $4,456 y llegará a $4,837

5. Mississippi, con un coste promedio anual de $4,312 que cerrará en un aproximado de $4,482.

¿Qué puedes hacer para proteger tu casa en la temporada de huracanes?

Con el pronóstico tan aterrador de la próxima temporada de huracanes que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, es mejor estar preparado y tomar precauciones. Asegurar tu casa ante posibles daños causados por los fenómenos naturales sigue siendo la mejor opción, a pesar de las altas tarifas.

Sin embargo, ahora es más importante que nunca tener una sólida comprensión del panorama de los seguros.

La compañía Guaranteed Rate Insurance enlista algunas estrategias para ayudar a los clientes a evitar primas elevadas y, al mismo tiempo, obtener una gran cobertura.

-Compara tarifas de varias aseguradoras: Acuda a un agente de seguros independiente para comparar las tarifas de varias compañías. Este proceso es fundamental y puede revelar ahorros potenciales, ya que cada compañía utiliza fórmulas y algoritmos propios para determinar las tarifas.

-Aumenta el deducible: Al aumentar el deducible, los clientes aceptan asumir una mayor parte de los costes de reparación tras un siniestro, lo que suele traducirse en una disminución de la prima anual que deberás pagar por tu seguro.

-Considera contratar un seguro adicional que cubra inundaciones: En 2023 se produjeron pérdidas récord relacionadas con inundaciones por tormentas, especialmente en zonas que no se consideraban de “alto riesgo”. Las inundaciones están excluidas de todas las pólizas de seguro estándar de viviendas.

-Monitorea el estado de tu vivienda: Otra consideración estratégica para los propietarios de viviendas que buscan reducir las primas de su seguro de hogar es prestar mucha atención al estado de su tejado. Las compañías de seguros suelen tener en cuenta la antigüedad y el estado del tejado de una vivienda a la hora de determinar las primas, ya que un tejado bien mantenido puede ayudar a reducir el riesgo de daños y posibles reclamaciones.

