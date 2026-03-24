Ice Entrenador de soccer femenino era un “depredador sexual infantil de Ohio”: Así lo descubrieron Agentes de ICE descubrieron cómo operaba el "depredador sexual infantil de Ohio, David Snell, un hombre que pedía a menores de edad contenido sexualmente explícito

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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés) descubrieron a David Snell, un profesor y entrenador de soccer, que pedía contenido explícito a menores de edad, por lo cual lo llamaron “depredador sexual infantil de Ohio".

Autoridades de ICE señalaron que un hombre que fungía como profesor y entrenador de soccer femenino, además de solicitar contenido sexual explícito, pedía a menores de edad que se autolesionen.

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¿Cómo descubrieron a depredador sexual infantil de Ohio?

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En un comunicado de ICE se informa que David Snell mantenía contacto con menores de edad a quienes les pedía contenido sexual explícito, además de imágenes donde se observaba que los menores de edad se autolesionaban.

Agentes de ICE descubrieron comunicaciones en línea “entre David Snell y una menor residente en California, en las que la incitaba a crear contenido sexualmente explícito y a autolesionarse”.

ICE detalló que agentes especiales “también descubrieron que Snell, ciudadano estadounidense que anteriormente había trabajado como educador en varios colegios, entrenador de soccer femenino y director de una organización que ofrece servicios de guardería a familias desfavorecidas, hablaba de sus horribles fantasías de violar, torturar y asesinar a bebés, niños y adultos”.

"Este depredador sexual infantil captaba a menores para que le enviaran contenido explícito y sexualmente degradante, incluidas imágenes de los niños autolesionándose", asegura ICE, que informó que el "depredador sexual infantil de Ohio" recibió una condena de 22 años y medio de prisión.