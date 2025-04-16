Lo que debes saber sobre los casos de sarampión, que ya superan los 700 en EEUU

Video Secretario de Salud cambia de postura y recomienda vacunarse contra el sarampión tras muerte de una niña

Las autoridades sanitarias de Kansas confirmaron el miércoles cinco nuevos casos de sarampión en un brote en el suroeste del estado vinculado a Texas y Nuevo México.

La semana pasada, los casos de sarampión en EEUU superaron los 700, uniéndose Indiana a otros cinco estados con brotes activos. A pesar de que el virus seguía propagándose y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) reasignaron un equipo al oeste de Texas, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó el jueves en una reunión televisada del gabinete que los casos de sarampión se estaban estabilizando a nivel nacional. EEUU tiene actualmente más del doble de casos de sarampión que en todo 2024.

Texas reporta la mayoría de los casos de sarampión. Dos niños de primaria no vacunados murieron por enfermedades relacionadas con el sarampión cerca del epicentro del brote, en la zona rural del oeste de Texas. Un adulto en Nuevo México que no estaba vacunado también murió por una enfermedad relacionada con el sarampión.

Otros estados con brotes activos (definidos como tres o más casos) incluyen Indiana, Oklahoma y Ohio.

El brote multiestatal confirma los temores de los expertos en salud de que el virus se propague en otras comunidades estadounidenses con bajas tasas de vacunación y que la propagación podría extenderse durante un año. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que los casos en México están vinculados al brote de Texas.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Se puede prevenir mediante vacunas y se considera erradicado de EEUU desde el año 2000.

Aquí tienes más información sobre el sarampión en EEUU

¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas y Nuevo México?

El brote en Texas comenzó a finales de enero. Las autoridades sanitarias estatales informaron el martes que se registraron 20 nuevos casos de sarampión desde el viernes, lo que eleva el total a 561 en 23 condados, la mayoría de ellos en el oeste de Texas. Dos tejanos más fueron hospitalizados, para un total de 58 durante el brote, y el condado de Reeves registró su primer caso.

Las autoridades sanitarias estatales estimaron el martes que alrededor del 4% de los casos (menos de 25) son contagiosos.

El 65% de los casos en Texas se concentran en el condado de Gaines, con una población de 22,892 habitantes, donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita unida y con baja vacunación. El condado ha registrado 364 casos desde finales de enero, lo que representa poco más del 1% de sus residentes.

La muerte del 3 de abril en Texas correspondió a un niño de 8 años, según Kennedy. Las autoridades sanitarias de Texas informaron que el niño no presentaba afecciones subyacentes y falleció por "lo que su médico describió como insuficiencia pulmonar por sarampión". Un niño no vacunado y sin afecciones subyacentes falleció de sarampión en Texas a finales de febrero; Kennedy indicó que tenía 6 años.

Nuevo México anunció cinco nuevos casos el martes, lo que eleva el total del estado a 63. Tres personas más se encuentran hospitalizadas, lo que suma un total de cinco desde que comenzó el brote. El condado de Doña Ana reportó su primer caso. La mayoría de los casos del estado se concentran en el condado de Lea. Dos casos se encuentran en el condado de Eddy y uno en el condado de Chaves.

Las autoridades sanitarias estatales afirman que los casos están relacionados con el brote de Texas, según pruebas genéticas. Nuevo México reportó su primera muerte relacionada con el sarampión en un adulto el 6 de marzo.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Kansas?

Kansas tiene 37 casos en ocho condados del suroeste del estado, anunciaron las autoridades sanitarias el miércoles.

Los condados de Finney, Ford, Grant, Gray y Morton tienen menos de cinco casos cada uno. El condado de Haskell es el que registra la mayor cantidad de casos, con ocho, el condado de Stevens tiene siete y el condado de Kiowa tiene seis.

El primer caso reportado en el estado, identificado en el condado de Stevens el 13 de marzo, está relacionado con los brotes de Texas y Nuevo México, según pruebas genéticas, según informó un portavoz del departamento de salud estatal. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han determinado cómo se expuso la persona.

¿Cuántos casos

de sarampión

hay en Oklahoma?

Los casos en Oklahoma se mantuvieron estables el martes con un total de 12: nueve confirmados y tres probables. Los dos primeros casos probables estuvieron "asociados" con los brotes del oeste de Texas y Nuevo México, según informó el departamento de salud estatal.

Un portavoz del departamento de salud estatal indicó que se confirmaron exposiciones al sarampión en Oklahoma City, Tulsa, y en los condados de Rogers y Custer, pero no especificó en qué condados se registraron casos.

¿Cuántos casos

de sarampión

hay en Ohio?

El brote del condado de Knox, en el centro-este de Ohio, ha infectado a un total de 20 personas hasta el martes, según un comunicado de prensa del departamento de salud del condado, pero siete de ellas no residen en Ohio. En 2022, un brote de sarampión en el centro de Ohio enfermó a 85 personas.

El Departamento de Salud de Ohio confirmó 20 casos de sarampión en el estado la semana pasada: 11 en el condado de Ashtabula, cerca de Cleveland, siete en el condado de Knox y uno en cada uno de los condados de Allen y Holmes. El estado actualiza su recuento los jueves e incluye solo a los residentes de Ohio.

El brote en el condado de Ashtabula comenzó con un adulto no vacunado que había interactuado con alguien que había viajado internacionalmente.

¿Cuántos casos

de sarampión

hay en Indiana?

Indiana confirmó seis casos relacionados de sarampión en el condado de Allen, al noreste del estado: cuatro son menores no vacunados y dos son adultos cuyo estado de vacunación se desconoce.

Los casos no tienen vínculo conocido con otros brotes, informó el miércoles el Departamento de Salud del Condado de Allen. El primer caso se confirmó el lunes.

¿Dónde más se están presentando casos de sarampión en EEUU?

También se han reportado casos de sarampión en Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Washington.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU definen un brote como tres o más casos relacionados. Hasta el viernes, la agencia contabilizó siete grupos que calificaron como brotes en 2025.

En EEUU, los casos y brotes se atribuyen frecuentemente a alguien que contrajo la enfermedad en el extranjero. Esta puede propagarse, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación. En 2019, EEUU registró 1274 casos y prácticamente perdió su estatus de erradicación del sarampión. En lo que va de 2025, el recuento de los CDC es de 712.

¿Necesita una dosis de refuerzo de la vacuna triple vírica (MMR)?

La mejor manera de evitar el sarampión es vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Se recomienda la primera dosis para niños de entre 12 y 15 meses, y la segunda, entre los 4 y los 6 años.

Las personas con alto riesgo de infección que recibieron la vacuna hace muchos años podrían considerar la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo si viven en una zona con un brote, señaló Scott Weaver, de la Red Mundial de Virus, una coalición internacional. Entre estas personas se incluyen familiares que conviven con alguien que tiene sarampión o personas especialmente vulnerables a enfermedades respiratorias debido a afecciones médicas subyacentes.

Los adultos con "evidencia presunta de inmunidad" generalmente no necesitan vacunas contra el sarampión actualmente, según los CDC. Los criterios incluyen documentación escrita de vacunación adecuada en etapas anteriores de la vida, confirmación de laboratorio de infección previa o haber nacido antes de 1957, cuando era probable que la mayoría de las personas se infectaran de forma natural.

Un médico puede solicitar una prueba de laboratorio llamada titulación de MMR para verificar los niveles de anticuerpos contra el sarampión, pero los expertos no siempre la recomiendan y es posible que los seguros médicos no la cubran.

Recibir otra dosis de MMR es inocuo si existe la preocupación por la disminución de la inmunidad, según los CDC.

Las personas que tienen documentación de haber recibido una vacuna viva contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan revacunarse, pero quienes fueron inmunizados antes de 1968 con una vacuna ineficaz contra el sarampión elaborada con virus "muertos" deben revacunarse con al menos una dosis, indicó la agencia. Esto también incluye a las personas que desconocen qué tipo de sarampión recibieron.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión infecta primero las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, goteo nasal, tos, ojos rojos y llorosos, y sarpullido.

El sarpullido generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Cuando aparece el sarpullido, la fiebre puede superar los 40 °C (104 °F), según los CDC.

La mayoría de los niños se recuperan del sarampión, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y la muerte.

¿Cómo se trata el sarampión?

No existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los médicos generalmente intentan aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener a los pacientes cómodos.

¿Por qué son importantes las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación (superiores al 95%), enfermedades como el sarampión tienen más dificultades para propagarse. Esto se denomina " inmunidad de grupo".

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo el país desde la pandemia y cada vez más padres solicitan exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.

En 2024, Estados Unidos registró un aumento de casos de sarampión, incluyendo un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas.

